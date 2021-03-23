【失業率創新高】冇左份工點算好? 人力資源顧問：被壓價也要接受 現在爭取到一份工作十分重要

新冠肺炎疫情肆虐香港逾一年，經濟久未能恢復，港府去年曾推出保就業計劃「保住」就業市場，但自從計劃於去年11月完結，失業率繼續攀升。統計處本周初公布，經季節性調整的失業率由2020年11月至2021年1月的7%，上升至去年12月至今年2月的7.2%，創2004年1至3月沙士後高位，也是近17年的新高，失業人數增至26.16萬；就業不足率也升至4%。

【職場熱話】年近40到大公司見工 月薪只得新人價1.3萬 網民：騎牛搵馬起碼有收入，見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【轉工新機遇】由航空界轉職保險業 月薪翻幾倍 「空姐保險」是如何鍊成的？，見【下一頁】



資深人力資源顧問、毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示：「現在就業市場的確處於很差的狀態，企業早前的最大希望是第一季情況會變好，但無奈現在的狀態未如理想。第二季能否變好，就要看打疫苗的速度。但現時的情況看，相信也未必能如願，在這情況下，僱主的招聘意欲一定會較保守，要他們增聘員工非常困難。」

【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？，見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

不少專業人士成為失業大軍，應如何作出步署﹖周綺萍分析指：「如果你從事的行業是因為疫情而受影響，但行業中長期是有前景的，而你又在這個行業已經工作一段時間，即是工作了兩至三年的時間，就未必值得去轉行，因為你在行業在有一定經驗，這些工作經驗是值錢的。你轉去另一個行業，在人工上一定要屈就。所以你貿然轉行也未必着數，一定會被壓價，因為你擁有的並不是行內經驗。另一個情況，如你在哪個行業只是工作了兩、三個月的時間，你倒不如轉行吧，因此情況不同。」

【疫市擴充】美聯逆市請逾千人 新人轉投地產代理成績驕人 入行不足兩月促成近億元成交，見【下一頁】



周綺萍說，如果被裁人士希望留在原來的行業工作，如有一家公司願意僱用你，就算要減人工也可接受。「我覺得現在的情況，爭取到一份工作十分重要，因為現在的情況，僱主一定會壓價，通常如你沒有工作在手的情況下找工作，他們一般會壓價一至兩成，這是正常的。」

▲ 資深人力資源顧問、毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示：「現在就業市場的確處於很差的狀態。」



「我覺得即使是人工被壓價，你想繼續留在這行業的話，就需要接受這份工作。因為當失業的空窗期較長，你的『File』一定會變差，之後請你的公司也會壓價更多。」她舉例指，如一名待業人士一年沒有工作，公司必會向他壓價更多。



她認為，雖然被壓價，但有工在手，總好過無工在手。「當之後的經濟恢復，你屆時可以要求公司再加人工，甚至走出去再找新工作也可以，未來的市場向好，機會也更多。」

以上內容節錄自《iMoney Focus》，究竟現時僱主的心態是怎樣﹖甚麼類型的工作仍在大量招募員工﹖詳情請看《iMoney Focus》700期封面故事。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍