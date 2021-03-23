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【業績】同程藝龍去年純利按年跌逾52%至3.3億人幣

股市 17:23 2021/03/23

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同程藝龍去年純利跌52.4%，為3.28億元人民幣。

同程藝龍 （00780） 公布，去年純利3.28億元（人民幣，下同），較上年下降52.4%；收入為59.33億元，按年下滑19.8%。期內，經調整溢利按年下降38.2%至9.5億元，經調整淨利潤率減少至16.1%，經調整EBITDA按年下降32.3%至13.67億元。同程藝龍全日收報15.66元，挫近3%，成交6751萬元。

同程藝龍平均月活躍用戶為1.9億，較上年減少6.7%；平均月付費用戶為2300萬，按年減少14.5%；年付費用戶則為1.55億，較上年增加1.8%。

同程藝龍表示，於2021年初，中國旅遊業仍受到疫情的負面影響，原因為部分地區仍出現確診個案。公司保持審慎並迅速調整業務以面對挑戰。

公司指，中國有效控制疫情及具效力的疫苗誕生，對2021年中國旅遊業的復蘇感到樂觀。由於公司業務主要側重國內旅遊市場，而疫情以來，國外市場受到重創，國內旅遊需求則急速上升，為公司帶來更龐大的市場潛力。長遠而言，相信旅遊業的線上滲透率將會提升，在線旅遊平台的商機將會增加。

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編輯：陳華

港股 同程藝龍（00780）

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