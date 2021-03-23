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【股票印花稅】李小加：對股票印花稅上調感驚訝　希望經濟復甦時可再檢討

股市 17:09 2021/03/23

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李小加表示，對股票印花稅上調感驚訝，但即使印花稅調高，港股市場仍然吸引。

政府將於8月上調股票印花稅，港交所 （00388） 前行政總裁李小加表示，對股票印花稅上調感驚訝，但即使印花稅調高，港股市場仍然吸引。李小加表示，自己之前出任港交所CEO時，一直與業界合作尋找方法，希望能降低股票印花稅，而印花稅率上調對量化交易（Quantitative Trading）的影響最大，希望當局在交投維持高位及經濟復甦時，可以再次檢討印花稅率，「但下調稅率經常是難於上調稅率。」

陳翊庭指加印花稅未大削成交量，詳見【下一頁】

美國SPAC（特殊目的收購公司）市場熾熱，港交所正研究會否引入SPAC。李小加預期，若本港引入SPAC機制，也不能繞過現時的上市要求，料SPAC完成併購交易（de-SPAC）時，仍要經過現行的上市程序。

李小加又指，他剛從大學畢業的兒子，亦有參與早前被散戶爆炒的美股遊戲驛站（GameStop）。他笑言，自己未有向兒子說教不應買入GameStop，「每個年青人一生中都應該參與一次革命，這是你的一個革命。」

相關文章：【股票印花稅】彭博稱陳茂波不排除再加印花稅　最終報道「暫無意再加」（第三版）

相關文章：【股票印花稅】許正宇：如期8月起調高印花稅稅率　沒有「Plan B」

 

港股 李小加 香港交易及結算所有限公司 印花稅

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