【業績】閱文集團去年轉盈為虧蝕近45億人幣　股價照彈一成

▲ 閱文集團（00772）收市後公佈業績。

閱文集團 （00772） 昨收市後放榜業績，去年轉盈為虧，錄得44.8億元虧損（人民幣，下同），2019年則錄得純利10.95億元；按非通用會計準則計，純利下跌23.2%，有9.17億人民幣。

瑞銀調低閱文目標價2.4%至72元，維持「中性」評級，惟閱文股價今早照反彈，現升10.3%，最新報74元，成交額6480萬元。

閱文年收入按年升2.1%至85.26億元，毛利為42.3億元，較上年增加14.7%；毛利率為49.7%。閱文全日大跌7.3%，收報67.1元，成交額1.7億元。

業務方面，截至去年12月底，閱文平台上積累逾900萬位作家，作品總數達1390萬部，去年集團共授出約200個IP改編權，以供第三方合作夥伴改編成電視劇或動畫等項目。

在線業務方面，自有平台產品在線業務增長61%至39.03億元；騰訊 （00700） 產品自營渠道在線收入按年跌18.4%至6.82億元；第三方平台在線收入按年減少22.8%至3.47億元。

另外，受新冠疫情影響，部分電影、電視劇及網絡劇的製作及發行日期延期，版權運營收入按年減少22%，為34.5億元。實體書銷售收入減少，以致其他收入按年跌33.5%至1.42億元。

用戶人數方面，截至去年12月底，平台平均月活躍用戶達2.29億人，按年增4.2%，主要因為去年平台擴張閱讀內容分發渠道；平均月付費用戶達1020萬人，按年增4.08%；用戶付費比率跟去年維持不變，不過，每名付費用戶平均每月收入上升37.2%至34.7元，帶動平台業務收入增長。

展望未來，閱文表示，將持續在內容、平台、生態三大方面推動業務升級。

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編輯﹕賴奕羚