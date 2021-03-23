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【各國領導人】文在寅接種阿斯利康疫苗 增加疫苗接種信心

環球政經 17:52 2021/03/23

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南韓總統文在寅接種由阿斯利康藥廠所研發的新冠疫苗，南韓亦開始為更多老年人和醫護人員接種疫苗，以加速疫苗接種計劃。

【各國領導人】菅義偉接種新冠疫苗 為下月赴美會談作準備 【下一頁

現時68歲的文在寅和66歲的夫人金正淑到首爾的公立診所接種疫苗，文在寅將於今年六月前往英國出席七國集團峰會，而多位需要陪同外訪的官員都有接種。

根據韓國疾病預防控制局（KDCA）指出，自2月底該接種計劃啟動後，已經為大約680,000名高危醫護人員和重症患者接種了疫苗，而當局的目標是在6月時為四分之一的人口進行疫苗接種。

【重出江湖】 特朗普擬推自家社交平台 其幕僚稱將重新定義社交玩法 【下一頁

歐洲多國發生多宗接種阿斯利康藥廠疫苗後出現血栓塞的個案，一度令各國擔心。文在寅指如果能令市民放心，以便他們對注射疫苗感到安心，他願意先接種阿斯利康疫苗。

 

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責任編輯：羅浩濂

人口 南韓 疫苗 文在寅

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