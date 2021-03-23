【職場熱話】40歲打工擔心被職場歧視 憂不及年青一族 網民：為生活仲打工有多尷尬？

有不少中年打工仔，曾擔心自己會否被解僱？擔心個人價值下降？擔心個人能力不及新人？最近有網民在討論區發帖問網民，指自己40歲還打工，會否開始遭到歧視？因為現在上班的同事全都是廿十幾三十歲，會不會很尷尬？

按圖了解，事主經歷：

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此帖文一出，不少網民覺得四十歲都不是很老，為了生活仍打工有多尷尬？有網民說：「65歲還打工，我很尊敬。職業無分貴賤，為社會貢獻出一分力。總好過青少年嫌這樣、嫌那樣，二十幾歲三十歲還依賴父母供養，不認真做事。」有網民認為樓主太早想這個問題，直到60歲先再想。該網民說：「我公司四十歲都算年輕，很多五十歲以上。」有網民則建議樓主應儲夠錢嘗試創業，網民說：「儲夠錢就創業，不過現在很多行業都死亡，你有一份工作做已經很好了。」

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更有網民認為四十歲前儲夠老來的洗費，該網民說：「人到中年，如果有些積蓄，就算面對歧視，也不會太在意。」更有網民安慰道：「總好過港龍，國泰的空姐空少四十多歲先被裁員。」

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責任編輯：陳頌潔