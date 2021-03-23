【蘋果銷量】iPhone 12 mini銷量不佳　傳三星顯示將獲巨額違約金

▲ 為彌補訂單未達協議數量所造成的損失，有傳蘋果將會再次支付三星顯示巨額違約金。

蘋果iPhone 12 mini搭載的5.4吋屏幕，是採用南韓大廠三星顯示（Samsung Display）OLED面板。近日外媒報道指，由於iPhone 12 mini銷售低迷，拖累三星顯示OLED面板全球出貨量萎縮。為彌補訂單未達協議數量所造成的損失，有傳蘋果將會再次支付三星顯示巨額違約金。

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根據韓聯社報道提及，隨著遊戲、影片需求增加，大屏幕手機成為目前市場主流，令主攻小屏幕的iPhone 12 mini銷量不如預期。市場調查公司Omdia早前提及，三星顯示今年1月的出貨量較去年同月下滑 9%，而iPhone 12 mini的銷量正是造成三星顯示OLED面板出貨量陷入萎縮的主因。

報道指出，由於蘋果採購的OLED面板低於協議數量，或有機會向三星作出賠償。韓聯社引述匿名業界高層表示，目前不確定蘋果是否會賠償三星顯示，但以過去的合約歷史來看，蘋果很可能必須補償。資料顯示，蘋果在2019年已支付三星顯示6.84億美元（約53.11億港元），並在2020年再次支付高額賠償，估計約達10億美元（約77.65億港元）。

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責任編輯：曾曉汶