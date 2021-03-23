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【日本疫情】較前一日多150宗 首都東京單日新增337宗

環球政經 18:12 2021/03/23

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日本疫情持續，到目前為止，東京單日新增337宗確診個案，較前一日多增150宗，現時已累計逾11.8萬宗個案，是自日本首都圈於21日正式解除緊急事態宣言後，確診數字出現急升的情況。據悉，解除緊急宣言後，當地日本人紛湧到東京多個賞櫻熱點，人群湧湧。

【日本疫情】日本宣布於周日提前解除首都圈緊急狀況：【下一頁

日本擬撥5,000億日圓 救濟低收入家庭：【下一頁

早前日本當局將於周日(20日)起解除首都圈東京都、千葉、神奈川及埼玉一都三縣的緊急事態宣言，較原定下周一(22日)提前2天的時間。有感染症專家等組成的咨詢委員會認為現時實施的防控措施加強發揮作用，同時展開全國疫苗接種計劃及病床使用率下降等情況，故一致同意提前解除緊急狀況。惟警告現時單日新增確診個案數字現上升趨勢，故未來仍會加強對新冠變種病毒檢測。

 

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責任編輯：潘曉豐

東京 日本 疫情

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