【新股IPO】嗶哩嗶哩9626傳以808元定價 較最高發售價低逾18%

消息指，正在招股的國內熱門視頻網站嗶哩嗶哩（新上市編號：09626）計劃以每股808元定價，較最高發售價988元低逾18.2%。



每股美國存託股等同1股Z類普通股，以周一晚（22日）美股收市價106.88美元計，則折讓2.65%。嗶哩嗶哩是次上市發行2,500萬股Z類股份，即嗶哩嗶哩將最多集資202億元。

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引述內地媒體報道，有部分機構投資者取消B站訂單，他們表示，因為在過去一星期，除了對科技股信心不足之外，對包括債息升等大環境的憂慮加劇；儘管出現機構投資者取消訂單請，目前嗶哩嗶哩的國際配售仍為超額認購。

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記者：張以正