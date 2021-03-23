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【新股IPO】嗶哩嗶哩9626傳以808元定價 較最高發售價低逾18%

股樓投資 16:58 2021/03/23

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消息指，正在招股的國內熱門視頻網站嗶哩嗶哩（新上市編號：09626）計劃以每股808元定價，較最高發售價988元低逾18.2%。

每股美國存託股等同1股Z類普通股，以周一晚（22日）美股收市價106.88美元計，則折讓2.65%。嗶哩嗶哩是次上市發行2,500萬股Z類股份，即嗶哩嗶哩將最多集資202億元。

【SPAC爆紅之謎】香港有歷史包袱 推SPAC不容易（有片睇），見【下一頁】

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引述內地媒體報道，有部分機構投資者取消B站訂單，他們表示，因為在過去一星期，除了對科技股信心不足之外，對包括債息升等大環境的憂慮加劇；儘管出現機構投資者取消訂單請，目前嗶哩嗶哩的國際配售仍為超額認購。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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