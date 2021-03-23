【業績│醫藥股】中生製藥去年純利升0.3% 斥資逾8億購比利時公司Softhale

▲ 中生製藥績前跌2.5%。

中國生物製藥 （01177） 公佈，去年收入跌2.4%至236.5億元（人民幣，下同），遜市場預期。歸屬於母公司持有者應佔盈利輕微增長0.3%至27.71億元，歸屬於母公司持有者應佔基本盈利下降0.3%至31.14億元，符合預期。

中生製藥建議派發末期息每股2仙，全年派息8仙。該股績前收報8.31元，跌2.5%，成交額3.35億元。集團去年抗腫瘤藥銷售76.2億元，按年上升4成。

中生製藥表示，受新冠疫情和藥品集中帶量採購降價雙重影響，年度整體收入和利潤業績均未達預期。集團將營銷資源重點轉向近3年內批准上市、學術價值大的新產品。近3年內上市的45個品種累加收入較上年度同期增長超過100%，在全部收入中的佔比也從16%躍升到超過三分之一，新產品的增長部分沖抵了舊品種集採後的影響。

研發方面，中生製藥去年研發總開支約28.53億元，佔集團收入約12.1%。

此外，中生製藥披露，斥資1.1億美元（約8.58億港元）收購比利時私營公司Softhale，該公司致力於開發用於治療呼吸道疾病的產品。

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編輯：陳健婷