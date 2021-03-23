【筍工推介】呢份政府工月薪最高3萬 只要有2年特定工作經驗 中學畢業可申請 仲有一星期就截止

效率促進辦公室（1823）聘客戶服務主管 (營運) ，主要負責督導客戶服務主任，職位屬非公務員體制，合約為期一年，月薪26,130元起，具備兩年電話中心的工作經驗便可由應徵，截止申請日期為今年3月29日。

根據公務員事務局網頁招聘事宜資料顯示，該職位最注重中英文良好。申請人須符合語文能力的要求，即在香港中學文憑考試五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績。

入職條件：

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職責：

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獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。福利方面：

1： 在符合《雇傭條例》規定的適當情况下，享有休息日、法定假日(或代替假日)、年假、產假和疾病津貼，受聘人可享有的有薪年假為每年十日。如工作表現理想，則可享有不多於四日的額外有薪年假。

2 ：受聘人如圓滿完成整個合約期，並在合約期內的工作表現和行爲持續優良，可獲發放約滿酬金，金額與政府按《强制性公積金計劃條例》(第485章)爲受聘人向强制性公積金計劃的供款相加後，將不多於受聘人在合約期內支取的基本薪金總額的15%。

申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 下載。

申請書須於截止申請日期或之前，送達下列查詢地址：葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場1期10樓效率促進辦公室1823行政及支援組。

查詢電話: 2928 6997

截止申請日期(日/月/年) : 29/03/2021 17:00:00

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責任編輯：張瑋婷