【品牌聯乘】多啦A夢擔任Uniqlo全球可持續發展大使　香港店最新聯乘商品有甚麽？（多圖）

▲ 日本迅銷集團旗下Uniqlo日前公布，全球可持續發展大使將由日本人氣卡通多啦A夢擔任。（資料圖片）

近來愈來愈多品牌進行聯乘活動宣傳。據《日經中文網》報道，日本迅銷集團旗下Uniqlo日前公布，全球可持續發展大使將由日本人氣卡通多啦A夢擔任。

Uniqlo可持續發展領域的集團高級執行董事柳井康治強調，目標是成為世界上對社會最有益的企業、品牌和店舖。該品牌的可持續發展相關標誌選用綠色。而多啦A夢在今次活動中，為介紹可持續發展相關活動，將由原來藍色改為綠色。

【消費優惠】品牌優惠停不了 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

夥海外設計師推聯乘商品

除了為環面境出一分力，與多啦A夢合作進行可持續發展活動。Uniqlo在銷售方亦經常與不同品牌或設計師等聯乘，提供不同風格的系列商品。例如香港店與設計師Jil Sander推出相對實用的「+J」2021 春夏系列商品。

【逆市擴張】Popeyes炸雞連鎖店擬年內進軍英國 預期十年內增設350間店

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

現時公布其他聯乘計劃，例如（1）在本月26日起，有售主打可愛花朵和小貓圖案的巴黎品牌PAUL & JOE合作的UT聯乘系列。（2）4月9日起，有售以優雅簡約為標準，與英國設計師Hana Tajima合作的2021春夏HANA TAJIMA FOR UNIQLO 系列。

責任編輯：馬意文