  • 19°C
香港時間 : 2021323日 (二) 17:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國債息】恒生資管：市場提早憂慮收水　料港股上升機會仍高

股市 16:45 2021/03/23

分享：

恒生投資管理投資總監薛永輝（左）表示，市場提早憂慮「量寬縮減恐慌」，目前仍只是復甦初期。（資料圖片）

美國通脹預期升溫，推升美國長年期國債，拖累環球股市出現調整。就市場憂慮聯儲局提前加息或縮減量寬政策，恒生投資管理投資總監薛永輝指，目前仍只是經濟走出衰退的初步復甦階段，美國長債息亦未必能夠進一步上揚，未虞會觸發聯儲局提前「收水」。

今年以來，美國10年期國債收益率累升近80點子。薛永輝指，近日美債息急升主要受經濟復甦及通脹預期推升，重返去年3月的恐慌水平，但他相信市場對復甦預期或過早，除非當地經濟數據遠勝預期，否則美債息再上升幾十點子或更高水平的機會有限。

高盛劉勁津指債息即使升至2厘也不怕　續撐新經濟股｜【下一頁】

經濟復甦推動企業盈利改善　趨勢仍利好股市

他又以「復甦情境」（recovery scenario）形容目前市況，指即使債息上揚，但其實經濟復甦亦會推動企業盈利改善，因此即使債息升不利股市氣氛，但相信整體前景仍然樂觀。

港股方面，薛永輝同樣認為經濟復甦利好港股，加上中國今年GDP增長或高達7%至8%，相信可以帶動港股走勢，考慮到環球資金仍然充裕，預期港股今年上升機會仍高。

建議股債混合減波動　薦新經濟、金融及原材料股

他提醒，目前市場恐慌水平較去年高，而且恐慌指數反映波幅更頻密且深，在新冠疫苗消息紛亂、中美關係發展、歐盟制裁消息等不確定性影響下，相信市場對消息敏感、恐慌的情緒會持續。

投資策略上，薛永輝建議採用股債平衡投資，以抵銷市場波幅影響，例如專注投資具增長潛力的增長股，以及個別高質素且受惠經濟復甦的價值股，如金融及原材料股。債券方面，則可加入投資級別及個別優質的高收益亞洲債券，並維持較短存續期的策略。

相關文章：

【美國債息】富達指美國債息仍未見頂、料升見2厘　8年前「縮表恐慌」不會再重演

【美國債息】橋水達里奧：美加息將重創金融市場、經濟也受傷害　未來十年中國處相對優勢地位

【美國債息】達里奧：投資債券顯得愚蠢　現金現在將來都是垃圾

 

記者：趙穎妍

經濟 港股 債券 新經濟 加息 中美關係 通脹 GDP 新經濟股 制裁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】百度9888追揸沽攻略　投資界：上升機會不大
【新股IPO】百度9888追揸沽攻略　投資界：上升機會不大
【新股IPO】百融雲創6608招股反應熱烈　孖展約279億元、超額認購近70倍（不斷更新）
【新股IPO】百融雲創6608招股反應熱烈　孖展約279億元、超額認購近70倍（不斷更新）
【百度上市】百度9888首掛無升幅　美股盤前跌3%、較港股溢價多少？（不斷更新）
【百度上市】百度9888首掛無升幅　美股盤前跌3%、較港股溢價多少？（不斷更新）
【HSBC滙豐裁員】滙豐據報向香港合規部開刀　擬裁減至少100人、部分職能移師廣州等地
【HSBC滙豐裁員】滙豐據報向香港合規部開刀　擬裁減至少100人、部分職能移師廣州等地
【百度暗盤】百度9888暗盤收市浮水面　一手帳面最多賺150元
【百度暗盤】百度9888暗盤收市浮水面　一手帳面最多賺150元
【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626孖展錄433.5億　超購57.5倍（不斷更新）
【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626孖展錄433.5億　超購57.5倍（不斷更新）