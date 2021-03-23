【美國債息】恒生資管：市場提早憂慮收水　料港股上升機會仍高

▲ 恒生投資管理投資總監薛永輝（左）表示，市場提早憂慮「量寬縮減恐慌」，目前仍只是復甦初期。（資料圖片）

美國通脹預期升溫，推升美國長年期國債，拖累環球股市出現調整。就市場憂慮聯儲局提前加息或縮減量寬政策，恒生投資管理投資總監薛永輝指，目前仍只是經濟走出衰退的初步復甦階段，美國長債息亦未必能夠進一步上揚，未虞會觸發聯儲局提前「收水」。

今年以來，美國10年期國債收益率累升近80點子。薛永輝指，近日美債息急升主要受經濟復甦及通脹預期推升，重返去年3月的恐慌水平，但他相信市場對復甦預期或過早，除非當地經濟數據遠勝預期，否則美債息再上升幾十點子或更高水平的機會有限。

高盛劉勁津指債息即使升至2厘也不怕 續撐新經濟股｜【下一頁】

經濟復甦推動企業盈利改善 趨勢仍利好股市

他又以「復甦情境」（recovery scenario）形容目前市況，指即使債息上揚，但其實經濟復甦亦會推動企業盈利改善，因此即使債息升不利股市氣氛，但相信整體前景仍然樂觀。

港股方面，薛永輝同樣認為經濟復甦利好港股，加上中國今年GDP增長或高達7%至8%，相信可以帶動港股走勢，考慮到環球資金仍然充裕，預期港股今年上升機會仍高。

建議股債混合減波動 薦新經濟、金融及原材料股

他提醒，目前市場恐慌水平較去年高，而且恐慌指數反映波幅更頻密且深，在新冠疫苗消息紛亂、中美關係發展、歐盟制裁消息等不確定性影響下，相信市場對消息敏感、恐慌的情緒會持續。

投資策略上，薛永輝建議採用股債平衡投資，以抵銷市場波幅影響，例如專注投資具增長潛力的增長股，以及個別高質素且受惠經濟復甦的價值股，如金融及原材料股。債券方面，則可加入投資級別及個別優質的高收益亞洲債券，並維持較短存續期的策略。

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記者：趙穎妍