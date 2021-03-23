【人民幣定期存款】人民幣定存最高息10厘 大行突加息搶客

▲ 恒生於3月初把人民幣7天短存勁加3.5厘、至10厘，跟兩中資行齊膺高息王。

季結已進入倒數，而大小銀行最近爆人民幣定期存款搶客戰，當中不少於3月底截止，包括花旗、星展、工銀亞洲、集友及南洋商業銀行等。最矚目的，是恒生（00011）於本月初把7天人幣短存年息由6.5厘、低調大加3.5厘，新息率至10厘，跟集友及南商齊膺高息王，但南商此短存於4月底才屆滿。專家料個別業界或毋須再以超高息吸存，追息族宜最後衝剌鎖定特惠息，畢竟以聯儲局剛放鴿，料同業暫休戰。

人幣定存息率最高10厘，詳情可按下圖了解

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總覽市面人幣定存息率，冠絕全城的10厘息全屬短存，且須注意門檻，舉集友為例，7天人幣定存年息享10厘，入場費為廿萬港元，先作兌換資金；若銀碼減半，只得10萬港元，相同短存年息只得6.5厘，兩個計劃齊於本月底到期。

追息族若想鎖定較長時間，工銀亞洲亦有98天人幣定存享2.3厘年息，也是月底屆滿。要是閒置資金暫乏特定用途，不介意縛較長時間，博賺更高息。南商於3月中作突擊，新推300天人幣定存享2.55厘年息，門檻為等值10萬港元新資金，避險族在波動市料可賺息約2095元；同樣，優惠屬快閃，至3月底。

有中小行加人幣中長期定存息【下一頁】

南商原本已提供一年期人幣定存享2.4厘年息，亦打入三甲榜。業界以在岸價最近屢創今年新低，在6.5心理大關爭持，正因滙弱息升，中小業界致力逆市吸長錢。況且，在季結前，離岸拆息高企，高見逾3厘，即使傳統銀行及虛銀鬥加息吸存，仍有水位。

再者，人幣資產不乏出路，如人行將於本周四（3月25日）來港推50億元人民幣的半年期國債。適逢外電早前指，內地國債備受捧，連續10個月獲淨流入，單以2月計吸資約936億人民幣。除受惠息差優勢外，亦因美債波動而得益，尤其是美國10年期國債的孳息從年初不足1厘，急升至逾1.7厘，升幅超過七成，息升意味債價跌。

此外，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧剛下調在岸價年底目標，從6.15調低至6.26。相反，ING大中華首席經濟師彭藹嬈卻保持6.2，頓變全城最牛預估。再按現滙約6.5，逾兩厘定存息可抵消滙價轉弱。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪