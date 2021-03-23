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【低水筍盤】九龍上車盤8分鐘到港鐵站 首置客398萬元買到2房戶 首期唔使40萬

股樓投資 16:49 2021/03/23

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過去一周疫情開始回懲，加上美國維持息口不變，並預期2023年底前不會加息，加上股市波動下，市場「套股換樓】的個案增加，有助樓市交投更熾熱。樓價500萬元以下的上車盤賣一個少一個，事實上，九龍市中心仍有樓價低於4球的上車盤，最近一名首置人士以398萬元購入位於長沙灣的單幢盤2房單位。

【樓市故象】股市波動買磚頭較穩陣 租客「套股換樓」 478萬即睇即買兆康苑兩房，詳見【下一頁

香港置業高級區域董事文啟光表示，該行日前促成的一宗長沙灣昌暉大廈一個2房戶的買賣成交，外區客斥約398萬元承接上車，實用呎價約16,864元。單位為昌暉大廈中低層F室，外望樓景，為2房間隔，實用面積約236平方呎。

【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」，詳見【下一頁

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文啟光稱，單位以約410萬元放盤約2個月後獲外區客接洽，雙方議價後減價約12萬元，以約398萬元成交，折合實用呎價約16,864元。據了解，買家為首置客，心儀單位間隔合用，在睇樓2次後拍板入市。由於以上買家為首置人士，可承造最高9成的按揭，換句話說，首期最平只需約40萬元。

【樓市現象】孝順客遇上屯門向東南3房戶 怕錯失良機睇樓後即以610萬承接 送比父母作安樂窩，詳見【下一頁

資料顯示，原業主在2012年6月以約183萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約215萬元，物業升值約117%。

位於長沙灣昌華街41至51號的昌暉大廈，恆地（00012）發展，於1984件入伙，樓齡約37年，設有208個單位。昌暉大廈位於民生地區，附近有不少食肆、小店及街市，由物業前往港鐵長沙灣站，步程只需要8分鐘，附近也有多條巴士及小巴路綫前往各區，交通便利。

【疫市擴充】美聯逆市請逾千人 新人轉投地產代理成績驕人 入行不足兩月促成近億元成交，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

放盤 上車盤 疫情 低水 樓價 小巴 巴士 長沙灣 小店 街市

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