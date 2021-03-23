美科羅拉多州超市槍撃釀10死 等打疫苗目擊者險遇害

美國科羅拉多州博爾德（Boulder） 一間超級市場周一（22日）發生槍擊案，造成最少10人死亡，包括一名警務人員。據悉，當日有不少民眾前往超市藥房排隊接種新冠疫苗，期間有槍手闖入亂槍掃射。警方從超市內帶走一名赤裸上身、腳部流血的男子，將他鎖上手銬送上救護車，當局正調查其犯案動機。今次亦是美國一周內，第二次發生大型槍擊事件。

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科羅拉多州當地超級市場內的藥房於2月開始，為民眾提供新冠疫苗接種服務。有目擊者指，當日與家人前往該超市藥房排隊接種疫苗，其後聽到槍聲，隨即帶領家人躲避至大型衣櫃內，直至警察把他們救出。該名目擊者續指，在躲避期間目睹一名女性在他們面前中槍倒下。

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警察及FBI於極短時間內到達並封鎖現場，槍手與警方持續對峙數小時，最終警方從超市內帶走赤裸上身、腳部流血的男子，正調查其犯案動機。美國本月已接連發生兩宗大型槍撃案，包括日前佐治亞州首府亞特蘭大的3間按摩院接連遭遇槍擊，造成8人死亡，主要針對亞裔女性。

責任編輯：郭麗明