港人可望最快年底試乘水上飛機　觀塘往中環只需6分鐘

▲ 水上飛機(香港)於年初成立，指打算在今年年底前展開商業化試運。（Facebook圖片）

香港可望成為全球首批引進載客無人飛機、運營水上飛機航線的城市之一。年初成立的水上飛機(香港)航空今宣布，正準備推出載客無人機航班服務，連接中環，觀塘商貿區及將軍澳新市鎮，行程時間為5至8分鐘，非繁忙時間單程收費預料低至200元，最快於今年底試運。

據年初傳媒報道，水上飛機(香港)航空由多名機師投資及融資逾億元，以香港為基地，目標服務大灣區11個航點，並希望在未來將航線擴展至東南亞地區，並計劃向民航處申請牌照。該企創辦人張敬龍年初表示，目前訂購的水上飛機，每架可接載19名乘客，巡航速度時速最高達296公里，並預估最快今年6月第一架飛機會抵港。

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而該企今日公布的資料，該企預計會於中環、觀塘與將軍澳三地設立水上飛機場。測試期間收費預計為100美元，至商用化後每程單程收費可降至200港元。該企預計，乘水上的士由中環到觀塘需時約6分鐘，比起普通汽車的18分鐘大為縮短。

該企認為，水陸兩棲飛機具良好安全記錄，在本港以及大灣區開發此類新興市場，對香港整體經濟及旅遊發展具有巨大潛力。該企擬在香港和東南亞建造及營運水上飛機場及無人機機場，水上機場項目包括酒店，海灘俱樂部，水上飛機和遊艇的繫泊設備，直升機及無人機的著陸等公共設施。

責任編輯: 周俊霖