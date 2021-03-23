【買樓理財】97年「摸頂」購入愉景新城　一直「Strong Hold」至今　現帳面賺約60%離場

買樓投資最重要講時機，若「摸頂入市」，隨時得不償失。1997年金融風暴前，香港樓價急升，其中荃灣「愉景新城」因有機場概念，而遭投資者熱炒。不過，金融風暴後，屋苑即成負資產的重災區。有買家於1997年購入愉景新城，持貨至今才賣樓，現帳面僅賺六成。

樓市話當年

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利嘉閣陳敏生說，荃灣愉景新城11座低層A室，實用面積658平方呎，三房套間隔，座向西南，望內園景，原叫價950萬元，放盤約2個月，終減價至940萬元易手，實用呎價約14,286元。

愉景新城當年的銷售情況

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據了解，原業主於1997年9月，以約589.1萬元購入上述單位，持貨至今23年，現轉手帳面賺約350.9萬元，物業期內升值約60%。陳敏生續說，愉景新城約有22個單位放盤，三房套單位叫價由900萬元起。

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