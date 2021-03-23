【輪•流轉@iM網欄】窩輪牛熊證「對沖策略」實際部署

上回提及，投資者可以運用窩輪牛熊證為手上持股進行對沖，以降低整個投資組合的風險，做法如同「買保險」。今次就再討論，現實中，投資者可以怎樣執行相關部署。

長線持有正股都會有心理壓力

股市走勢有升有跌，不過，面對具有長綫投資價值的股份，不應因為股市的短綫上落而頻密地進行買賣。投資者當然希望可以做到低買高沽，於低位買入個股，捕捉短期高位沽貨，再待股價調整時、於低位再次買回；但以上是最理想的做法，而現實中要做到又談何容易？最常見的情況是，投資者往往於股價低位時，怕股價未跌完，錯失入市撈貨的機會；反過來，當股價向上時，則會追入貴貨。另一種情況是，股價的中長線走勢為一浪高於一浪，即使股價調整下跌，低位仍然高於上一次的低位，投資者既要克服以高於上次買入位的價格買入正股，同時又擔心如果今次未能及時買入股份，隨時會錯過之後出現的大升浪。由此可見，要決定買賣具有長綫投資價值的股份，投資者亦要承受一定的心理壓力。

面對以上情況，長線投資者眼見短期調整浪淹至，實在捨不得沽出正股，這時便可以考慮買入少量認沽證或熊證，以對沖風險。一來需要動用的資金較少，二來衍生產品普遍被視為短線操作工具，並非會作長期持有，買賣相關淡倉的心理包袱相對較小，可降低整體投資組合的風險。

只對沖部分正股

上回提到的公式是用對沖手上的全部正股，可以稍作變化，亦是現實中較常見的做法，就是只對沖部分正股，以減少短期調整帶來的損失，例如只對沖持股的1/3或1/4。這樣的部署更接近「買保險」的意義，認沽證的投資額當作是保費，倘若短期調整出現，認沽證的利潤可以彌補正股下跌所造成的部分損失；若果正股未有下跌、而是上升，投資者可以繼續獲得正股向上的利潤，最極端的情況是輸掉投資認沽證的所有本金（保費）。

投資者要自行作出兩個判斷，第一是預期調整出現的機會率以及時間，理論上，在調整即將出現才買入認沽證值博性最高。第二是應該對沖多少正股，這亦視乎你對第一個評估的信心有多大，如果認為調整出現的機會很大，當然可以考慮買入較多份數的認沽證，以對沖大部分甚至全部正股；如果對調整市的出現沒有太大把握，則不妨只對沖部分正股，既可得到一定程度的保障，又不會因看錯市被認沽證的損失蠶食掉大部分正股的利潤。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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