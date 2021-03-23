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英國擬用三色燈系統輔助重啟旅遊 疫苗護照評估風險

環球社會熱點 16:31 2021/03/23

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隨著各國加快新冠疫苗接種計劃進度，不少國家考慮為國民頒發新冠疫苗護照，以重啟旅遊業。有英國傳媒報道，英國政府為回應國內重啟旅遊業呼聲，正考慮採用三色燈系統，根據新冠疫苗護照評估各國風險，以協助旅遊業重啟。據悉，英國政府最快於8月實施措施。

英國傳媒《衛報》引述政府消息人士指，政府內部在3月初時就討論了三色燈系統，考慮根據疫苗護照，將全球國家三種，該政策最快於8月開始實施。被標記為綠燈的國家，英國居民到訪當地時可以豁免一切檢疫措施；而被標籤為紅色的國家，則代表英國居民到訪時仍需接受強制性隔離措施。而黃色則介乎兩者之間，視乎當時情況而決。

英國防新一輪疫情 離境理由不充分罰5萬 【下一頁】

報道指多個政府消息人士未有否認，內部正在討論該系統，但強調尚未作出任何決定。

英國居民回國必需在酒店接受隔離的措施，將會在6月21日結束。因應英國新增和死亡人數減少，疫苗接種人數迅速增加，國內航空、旅遊和酒店業亦向政府施壓，要求重啟旅遊。但由於擔心在巴西和南非發現的變種病毒，和其他國家在疫苗接種計劃上的速度未及英國，英國政府對重啟旅遊業還抱有擔憂。

責任編輯：李俊儀

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