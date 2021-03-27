【酒遍世界@iM網欄】用盡力深呼吸 葡萄酒的香味從何而來？

時時聽見喜歡喝葡萄酒的酒友描述在酒杯裡湧出的士多啤梨、紅嗓子、藍莓、木桶等等的芬香。只能聞到葡萄酒香的你卻搖頭示意認同對方，然後用盡力深呼吸，期望能找出這些味道出來。然而，對方提及的香味漸漸地走出來，非常奇妙。究竟是被洗了腦，還是幻想出來呢？很多朋友也不理解，為何葡萄酒裡可找到這麼多的香味，究竟這些味道是從何來的？

首先，每款葡萄品種也有屬於自己的一套芬香，而屬於較容易辨別出來的香氣稱為主香氣。主香氣最常見的類別，包括果香，花香，香草等等。第二層識別到的香氣，是屬於發酵過程中引發出的香氣。由酵母和細菌在釀酒時交接中產生的物質。最後，第三層產生出的香味，是從陳年日積月累而演變出的各種香味。糖份，酸性和單寧，這些成分會使葡萄酒香氣，味道，顏色作出變化。在橡木桶中陳釀過的葡萄酒，事實上吸收了不少橡木的香氣，而因此進化到更複雜的香氣。未經過木桶陳年的葡萄酒，在酒瓶了也會慢慢地進化，只是複雜度還是比較低。

雖然葡萄品種都有自己的主香氣，但葡萄的種植環境亦大大影響釀出來的芬香。用霞多麗 Chardonnay作為例子，就算同一地區，法國勃根地種出，但在不同方位也會出現較明顯的差別。夏布利Chablis 釀出的霞多麗酸性屬於高，當中的檸檬和青蘋果氣味相對突出。而屬於勃根地南部蒙哈榭的霞多麗，能釀出飽滿的酒體，帶出較多的花香味。隨著氣候偏溫暖的地區，霞多麗會產生桃，梨等甜香的果香，酸度也因此低一些。

葡萄酒裡的芬香確實存在，雖然很多時需要用一點的想像力，但能聞出不同味道確實令品嚐美酒時更吸引。

作者_Apple Cheung（張嘉盈）簡介： 活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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