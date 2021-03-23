【調控鋁價】傳政府出手沽出國家儲備 內地鋁業股股價齊插近一成

今日外媒報導，中國政府或向市場出售40至50萬噸鋁錠的國家儲備，壓抑近期急升的鋁價，同時降低整體排放量，引起市場拋售鋁期貨，滬鋁期貨一度跌停，其後跌幅收窄，收報跌2.6%。

早前內蒙古因未有控制好能源消耗而被中央指責，內蒙古其後停止批准燃煤生產的新項目，從而刺激上海鋁價曾升至近十年高位。

內地券商財通證券指，目前鋁社會庫存約125萬噸，每年消費量達到3,900萬噸，拋售50萬噸的國家儲備一定程度改善短期供需問題，但長期缺口難有實質改善，認為賣出儲備是試探性為主，對鋁價中長期走勢沒有大影響。

今日中國鋁業 （02600） 及中國宏橋 （01378） 股價均跌近一成。

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