【各友國行@iM網欄】水天一色 南美高原上的天鏡

世上有林林總總的天空之鏡，唯獨坡利維亞那個卻令小明登魂牽夢繞!!

早上的寒風肆無忌憚地大刮大刮，清早四驅車群不停蹄地迎風擠入海拔3700多米高的天空之鏡的據點 – 烏尤尼【Uyuni】。

火車墳場

那高海拔的火車墳場【Cementerio de Trenes】內，荒地上棄置了很多紅鏽班班的退役火車，然而當地人用塗鴉為傷痕累累的車身重新注入了色彩，向過路人以另一方式訴說著火車昔日的辛勤故事。

▲ 火車墳場

烏尤尼鹽沼展示的天空之鏡

烏尤尼鹽沼【Salar de Uyuni】總面積12,100平方米，沼中礦物經年累月地累積，加上安地斯山之乾燥氣候令其如沙漠般乾涸，在此情況下漸漸形成現在萬頃無垠的鹽田。

▲ 烏尤尼

烏尤尼鹽沼有兩副截然不同的面孔，一副是每年4至5月的旱季，雨少乾旱，沼上形成一個個鹽圓錐體，景像令人嘖嘖稱奇！另一副就是雨季，湖沼的積水清晰地舒展著水天一色的天鏡倒影。日出時耀眼陽光在天地交界處出現，宛如溶金在鏡子流瀉；白天時輪廓清晰的白雲無時無刻在鏡面漂浮著; 落日時魔幻時刻(Magic hour)像綢緞刷紅了湛藍的天鏡; 晚上在那用鹽建造的烏尤尼鹽酒店門外，富饒的繁星在夜空上勾勒出茫茫星河，白晝黑夜周而復始地彼此銜接，每一幕景致令人感動萬分！快樂的時刻隨著流雲靜靜地離去……

▲ 烏尤尼鹽沼

▲ 烏尤尼鹽沼

▲ 烏尤尼鹽沼

▲ 烏尤尼鹽沼

▲ 鹽酒店

明登小推: 首都拉巴斯有個巫師市集，除專業巫師們在這處購買他們的工作法寶外，市民和遊客都樂於花時間在此找到自己想要的東西 「比如玻人興建房屋時，會購買駱馬胚胎，然後將其埋在地基下求福。」

作者_明登（歐明）簡介： 吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

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