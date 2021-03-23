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【股市熱話】股壇新手只抽新股 一年下來賺到買奶粉錢　網民：好羡慕啊！

理財智慧 20:10 2021/03/23

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疫情時期，賺錢艱難，有不少人得以空閒就開始學習投資。近日有網民於網上討論區發文，指自己學會了抽新股，能幫補奶粉錢。

樓主經歷：

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網民紛紛恭喜樓主，指她可能非常幸運才能抽中值錢的新股如快手（01024）或諾輝（06606），不過亦有可能賺得不多就沽出。

 

【新股IPO】嗶哩嗶哩9626傳以808元定價 較最高發售價低逾18%【下一頁

樓主回應指，自己通常只買一手，更大方分享自己抽中諾輝後賺了三萬一千元左右。而賽生就趁暗盤有賺就沽了，不貪小便宜，也幸好躲過上市倒跌，一共賺500多元。

有恭喜自然有人妒忌，說樓主只是好運，不像外面市民抽到朝雲（06601）一樣輸錢。

不過IPO並不適合每個人，樓主也明白此道理。面對一群酸民，她指功課一定要做足才能去抽。而網民也同意她的說法，覺得市場氣氛很重要，短炒股票要小心為妙。

 

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責任編輯：張瑋婷

奶粉 IPO 沽出 網上討論區 疫情 股票

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