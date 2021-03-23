  • 20°C
香港時間 : 2021323日 (二) 16:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國債息】富達指美國債息仍未見頂、料升見2厘　8年前「縮表恐慌」不會再重演

股市 16:06 2021/03/23

分享：

富達認為，現時美國債息還未見頂，或攀升至2厘。

美國十年期債息上升成為市場焦點，富達國際投資環球宏觀業務主管Jurrien Timmer認為，美國10年債息上升不會對金融市場構成風險，債息有可能小幅走高，現時債息約處於1.75厘仍未見頂，預期會高見2厘。

Timmer淡化對近期債息及通脹預期上升令2013年「縮表恐慌」（taper tantrum）重演的擔憂，當年美國聯儲局宣布計劃縮減量化寬鬆規模後，迅即引起市場恐慌，導致美債息突然飆升。

橋水達里奧指，美加息將會重創金融市場【下一頁】

Timmer表示，截至目前，美債息已經上揚125個基點，其中一半來自實際利率，一半為通脹。而在2013年，實際利率在6個星期內上升近200個基點，如果這種情況再次出現，將為整個體系帶來巨大衝擊。

花旗私人銀行首席投資官兼總經理David Bailin表達類似看法，認為美債息目前未見頂，早些時候拜登政府簽署1.9萬億美元的紓困方案，剛踏入新的經濟周期，且金融市場正在處於調整階段，需要適應美債息上升。預計一年後，當經濟增長達到4%以上，核心通脹水平將達至2%至2.5%。

相關文章：

【大行報告】富瑞調升恒指目標價至32500點　美債息更陡峭利好銀行股

【美債息】30年期美債息飈破2.5厘 2019年8月以來首次

編輯：陳華

經濟 量化寬鬆 縮表 通脹 國債 美國聯儲局 花旗銀行 富達
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626孖展錄433.5億　超購57.5倍（不斷更新）
【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626孖展錄433.5億　超購57.5倍（不斷更新）
【新股IPO】百融雲創6608招股反應熱烈　孖展約279億元、超額認購近70倍（不斷更新）
【新股IPO】百融雲創6608招股反應熱烈　孖展約279億元、超額認購近70倍（不斷更新）
【新股IPO】百度9888追揸沽攻略　投資界：上升機會不大
【新股IPO】百度9888追揸沽攻略　投資界：上升機會不大
【百度上市】百度9888首掛無升幅　美股盤前跌3%、較港股溢價多少？（不斷更新）
【百度上市】百度9888首掛無升幅　美股盤前跌3%、較港股溢價多少？（不斷更新）
【百度暗盤】百度9888暗盤收市浮水面　一手帳面最多賺150元
【百度暗盤】百度9888暗盤收市浮水面　一手帳面最多賺150元
【HSBC滙豐裁員】滙豐據報向香港合規部開刀　擬裁減至少100人、部分職能移師廣州等地
【HSBC滙豐裁員】滙豐據報向香港合規部開刀　擬裁減至少100人、部分職能移師廣州等地