【美國債息】富達指美國債息仍未見頂、料升見2厘　8年前「縮表恐慌」不會再重演

▲ 富達認為，現時美國債息還未見頂，或攀升至2厘。

美國十年期債息上升成為市場焦點，富達國際投資環球宏觀業務主管Jurrien Timmer認為，美國10年債息上升不會對金融市場構成風險，債息有可能小幅走高，現時債息約處於1.75厘仍未見頂，預期會高見2厘。

Timmer淡化對近期債息及通脹預期上升令2013年「縮表恐慌」（taper tantrum）重演的擔憂，當年美國聯儲局宣布計劃縮減量化寬鬆規模後，迅即引起市場恐慌，導致美債息突然飆升。

橋水達里奧指，美加息將會重創金融市場【下一頁】

Timmer表示，截至目前，美債息已經上揚125個基點，其中一半來自實際利率，一半為通脹。而在2013年，實際利率在6個星期內上升近200個基點，如果這種情況再次出現，將為整個體系帶來巨大衝擊。

花旗私人銀行首席投資官兼總經理David Bailin表達類似看法，認為美債息目前未見頂，早些時候拜登政府簽署1.9萬億美元的紓困方案，剛踏入新的經濟周期，且金融市場正在處於調整階段，需要適應美債息上升。預計一年後，當經濟增長達到4%以上，核心通脹水平將達至2%至2.5%。

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編輯：陳華