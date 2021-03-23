【創業計劃】城大斥5億推「HK Tech 300」創業計劃　初創疫市尋資源助科研產品落地

▲ 香港城市大學今日宣布推出大型創新創業計劃「HK Tech 300」，為協助由城大生成立的300家初創將科研成果轉化為實際應用。初創里索科技（Laso Technology Limited）兼城大畢業生Christy（左）及Ruth指，團隊將參與HK Tech 300計劃，助提升商業知識覓投資者及科技人才等。

本地初創生態系統持續成長，近年各大專院校亦著力提供不同方面創業支援，助培育初創。香港城市大學今日宣布推出大型創新創業計劃「HK Tech 300」，為協助城大學生成立的300家初創企業，將城大的科研成果轉化為實際應用，為社會經濟和科技發展作出貢獻。

城大表示，未來三年內將投放5億港元，協助城大學生、校友，甚至和城大有合作的人士創業，培育科技企業。計劃將向獲選團隊分別提供高達100萬的天使投資及10萬城大種子基金資助等。其資金主要來自城大的基金和過往籌款。

有志成為創業者的城大學生、校友、科研人員，以及使用城大的知識產權成立初創的人士，皆可申請參與此計劃。而參加者將可參加免費培訓課程、體驗營、工作坊等，名額300間。同時會透過與工商界建立的網絡，為初創項目提供共創空間、天使投資及相關支援。

城大另會進一步推薦獲得天使基金投資的初創公司，申請其他基金如大學科技初創企業資助計劃（TSSSU）、研究人才庫（Research Talent Hub, RTH）及由香港科技園公司（HKSTP）等不同機構的培育計劃，以獲得創業資助。

工程系出身初創研聲紋辨別手環 冀參與計劃覓投資者、科技人才

其中在2019年畢業於城大工程系的顏煒彤（Ruth）指，在畢業同年夥拍另一城大機械工程系的師妹謝文蔚（Christy）成立初創里索科技（Laso Technology Limited），研發聲紋辨別手環產品協助聽障人士。不過由於團隊欠缺宣傳推廣、擴闊人脈尋找投資者網絡等方面商業知識，以及科技人才，所以希望參加「HK Tech 300」計劃，協助公司持續發展。

該團隊計劃在進一步改良產品，包括電池技術及利用應用程式配合硬件，加入降嘈功能後，料2022年正式推出巿場。團隊將於下月，與聽障慈善機構合作，讓聽障人士試用產品並收集意見及數據。

記者：張寶燕