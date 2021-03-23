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【投行悲歌】高盛新入職員工投訴工作條件不人道　CEO隨即發聲明解畫

商業 16:19 2021/03/23

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表面風光的高盛，職場環境又是否如想象中般夢幻？

美國華爾街是打工一族夢寐以求的高薪厚職，而作為華爾街頂級投資銀行的高盛（Goldman Sachs）對畢業生更是有著極大的吸引力。不過表面風光的高盛，職場環境又是否如想象中般夢幻？

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【邊做邊學】疫情下在家工作　如何遙距管理人才？

近日高盛一群入職剛滿一年的初級分析師，就向管理層提交了抗議書，指現時的工作條件並不人道，呼籲進行改革來減少工作量。根據一份職場調查顯示，在投行高盛入職一年以內的初級分析員，每周工時的中位數是105小時。從2021年1月以來，平均每周工作時長為98小時，平均每日睡覺時長僅為5小時，平均每天上床睡覺的時間為凌晨3點。

報告也提及，由於超長的工作時間、缺乏睡眠對高盛的新員工身心都造成了嚴重影響。加入加入高盛後，以滿分10分作標準，受訪者的精神狀態中位數從8.8降到了2.8、身體狀態中位數從9.0降到2.3。有受訪者強調，若情況得不到改善，大可能會選擇在半年內辭職。

據知已在2月將調查結果交給資方參考，並建議每周工時限在80小時，逢周五晚上9時後及周六不工作。調查又建議工作死線要定得合理一點，改善工作流程，有助減輕員工壓力。

路透社引述消息人士指，高盛集團行政總裁蘇德巍（David Solomon）已回覆了初級分析師的要求，稱管理層將加大工作力度，發放更多資源，並規定除了在重要情況下，員工不能在周五晚上9點至周日上午9點期間工作，至少周休一天。 

蘇德巍表示，將會招聘更多人手，並將會把員工重新分配到不同部門，減輕員工負擔。蘇德巍強調他感同身受，在家工作的型態，讓壓力原就很大的金融業負荷更大，「在遠距工作的型態，無論是同事、主管，抑或是部門領導人，都會感覺一星期7天24小時都是在工作中渡過。不過我們會努力使情況變得更好。」

蘇德巍稱，這批資淺分析師向管理階層提出問題，是相當好的作法，希望高盛能成為讓員工都能自由地訴苦的工作場所，歡迎員工提出意見。

【疫市營商】健康產品需求急增變危機　新晉品牌「全清」迅速應對握商機（有片）

責任編輯：曾曉汶

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