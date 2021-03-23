【美國債息】橋水達里奧：美加息將重創金融市場、經濟也受傷害　未來十年中國處相對優勢地位

▲ 橋水達利奧指，未來10年，相對於西方國家，中國的貨幣、股票和信貸市場將處於相對優勢地位。

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）接受《華爾街見聞》訪問時指，全球經濟每隔10年就會出現一個新的範式（Paradigm），每個範式大約包含兩大周期，將決定市場的大體走勢及方向，而過去5到10年間，美國出現了自1930年至1945年，即二戰從醞釀到結束以來從未有過的三股主要力量，「它們已經對事情產生了重大影響，我相信也將影響未來的5至10年」。

第一股力量是長期債務和資本市場周期。達里奧認為，美國正在步入高負債且美債快銷售不出去的困境邊緣，而這種變化始於2008年次按危機，當時基準利率降至0%的歷史低位，對上一次出現正是1930至1945年期間。他稱，當前美國正處在債務佔GDP比重的創紀錄高位，與此同時美國聯儲局大量印鈔，買入債券並將其「貨幣化」，都引發美元貶值和相關反應。

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第二股力量是內部的秩序與無序循環，這是由於貧富差距、價值觀差距和政治差距的擴大所致。達里奧指，目前美國0.1%最高收入人群持有財富幾乎是最底部90%人的財富總和，是1930年來以來最高，收入情況也呈現類似巨幅割裂，美國意識形態衝突也為史上最強，會影響經濟和稅收政策等。

第三股新力量與中國崛起密切相關，稱為「外部秩序的混亂循環」。達利奧稱，歷史再次來到一個關鍵點，參照歷史，從荷蘭帝國與荷蘭盾、大英帝國與英鎊，再到美國與美元、以及中國與人民幣的發展軌跡來看，「這些帝國的興衰週期和儲備貨幣的變化正好吻合先前描述的周期」。

「現在可能是美元貶值的開始，人民幣則正成為一種更加國際化的貨幣。」達利奧稱，中國正向世界其他地區開放其資本市場，為全球投資者提供許多更具吸引力的投資，「對我而言，2020年是影響所有這些條件、並指示未來10年模樣的決定性一年。未來10年，相對於西方國家，中國的貨幣、股票和信貸市場將處於相對優勢地位。」

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美元債券的牛市已經結束

他預期，美國債務正向供大於求的天秤傾斜，這可能會迫使聯儲局加息，或者印更多錢和購買債務，最終將導緻美元貶值，「不論哪種情況都利淡於美元債券，並相對利好於中國資本市場」。

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今年稍後，美債供求失衡將很大，同時經濟可能加速增長，通脹壓力不斷提升，聯儲局可能需要介入並印更多錢才能維持，聯儲局將迎來兩難局面。「若不得不加息，將會重創金融市場，這種傷害將發生得非常快，並將其傳導到經濟中。」

達利歐表示，40年的債券牛市、特別是美元債券的牛市已經結束，同時現金或短期債務是更糟糕的投資，建議投資者追求平衡性及多元化的投資，涵蓋股票、債券、黃金等資產。

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編輯：陳韻妍