與數碼港及香港科學園合作　恒大「疫境中」為學生提供超過二千個全職及實習機會

香港恒生大學（恒大）於三月中旬舉行多元職業博覽，在「疫市」下為學生提供逾2,000個全職及實習機會。



是次職業博覽吸引超過120家企業參與，涵蓋會計、金融及專業服務等30多個行業，當中不乏知名跨國公司。除此以外，恒大今年更與數碼港及香港科學園合作，於職業博覽中推廣新興及創科行業，職業涵蓋人工智能、數據科學、金融科技、資訊及通訊科技及環保科技等領域，合共超過1,000個崗位。

恒大校長何順文教授表示：「在疫情持續影響下，本年度職業博覽首次以『多元』模式進行，並感謝企業的鼎力支持。」學生可於多元職業博覽的網上平台與企業代表即時對話、參與招聘講座、遞交職位申請表及進行視像面試等。學生亦可選擇回校親身參與培訓講座，並由事業策劃及發展主任提供就業輔導，於疫境中繼續增強競爭力。短短數天，共有3,300 人次參與「虛擬展覽廳」，瀏覽量高達65,000次。

▲ 今年恒大職業博覽以「多元」模式進行。除登入虛擬展覽廳外，學生亦可選擇回校親身參與培訓講座。

恒大副校長（機構發展）方永豪博士於開幕論壇時勉勵學生：「雖然經濟不景或令一些企業考慮減少招聘畢業生，但相信就業市場仍然有不少機會。例如恒大較早前首次推出的『職業配對計劃』及『一校友，一份工』等就業支援計劃，便獲得約 180間企業支持，有130名恒大學生及畢業生經計劃取得聘書。準畢業生在新常態下要學懂重新學習，除了過往所學之外，亦要吸收及應用知識與模式。只要把握機會，裝備自己，亦不難找到合適的工作。」

▲ 恒大校長何順文教授感謝企業參與本年度多元職業博覽。

大學生求職學習平台OnGrad聯合創辦人及行政總裁蘇俊軒先生在職業博覽一個講座中指出，在新常態下，企業開始採用人工智能程式（AI）進行視像初選。相對傳統面試，學生需進行更多資料搜集，了解AI和網上面試的測試機制及技巧，例如留意面部表情等細節。他補充說，不少機構仍然提供大量工作崗位予畢業生，建議學生不斷吸收最新行業知識，令面試時作答的內容更合時宜和豐富，更易在「疫市下」突圍而出，獲得心儀的工作。

▲ 恒大舉辦多元職業博覽開幕論壇，邀得僱主與學生討論如何做好準備迎接「疫後」新常態。

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香港恒生大學（恒大）是一所非牟利、私立並以博雅教育為主導的大學。恒大現有五個學院，包括商學院、傳播學院、決策科學學院、人文社會科學學院、和翻譯及外語學院，共有約6,000名全日制學生。作為一所住宿型院校，恒大採用獨特的「博雅 + 專業」教育模式，把優質教學和學生的全方位發展訂為最優先目標。



矢志成為一所區內具領導地位的私立大學，恒大以本科教育為主，配合優質的師資、獲獎的綠化校園與設施、創新學位課程、住宿式書院制度結合生活與學習、互動小班教學、緊密師生關係、獲研究資助局資助具影響力的研究、與優質的學生發展/支援服務，致力培育年青人成為具明辨思維、創造力、人文關懷、道德價值觀和社會責任的人才。



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