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曾達425萬美元估價 美國新澤西州主題公園將公開拍賣

環球政經 16:02 2021/03/23

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美國新澤西州克利門頓（Clementon）一座擁有114年歷史的主題公園，將於當地時間周二（23日）進行公開拍賣，惟未有透露其起價，據悉，該公園前年的估價為425萬美元（約3,315萬港元）。

海洋公園推港人限時優惠　成人門票只需$198（內附優惠詳情）：【下一頁

該主題公園距離費城約半小時車程，於1907年建立，佔地8.9萬平方米，於2019年正式閉園，臨時將會拍賣園內近400件物品，包括摩天輪等遊樂設施、水壩、水上樂園及售酒牌照等。

自美國資本回數集團(CRG)於上月首次宣布拍賣該公園，形容是一個買家獨自享有或再開發公園的機會，故吸引了不同賣家到場查看，紛表示對此感興趣。

 

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責任編輯：潘曉豐

美國 新澤西 拍賣 估價

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