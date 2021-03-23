【疫市拓展】港初創獲新世界及阿里巴巴投資　年內推巡邏嚮導機械人

▲ 本地初創Rice Robotics創辦人及行政總裁李國康（Victor）表示，在獲得新的投資金額後，公司計劃未來會加快產品規劃進程，料每年向市場推出兩款機械人產品。

疫情影響全球營商環境，並為初創帶來經營考驗。但疫情亦令愈來愈多投資者願意關注並投資科技初創。本地提供智能機械人產品服務的初創Rice Robotics，最近成功獲得新世界及阿里巴巴集團投資。

＜＜【創業兵團】港初創疫下突圍 藉遙距教學覓商機

＜＜數碼港成立「數碼港專業服務網絡」 協助初創尋找顧問

Rice Robotics創辦人及行政總裁李國康（Victor）透露，去年公司已完成種子輪融資。最近該企成為JUMPSTARTER 2021環球創業比賽總決賽的優勝隊伍之一，成功獲得阿里巴巴香港創業者基金投資。該公司計劃，未來將加快產品規劃進程，在一年內推出兩款機械人產品，並繼續在本地增聘人才，助開拓更大市場。

據了解，該公司目前已推出兩款機械人產品，分別為提供送餐服務的Rice，以及提供消毒服務的Jasmine。而另一款負責巡邏及嚮導的機械人，會在今年第二季正式推出。Victor指，去年該公司成功與軟銀（SoftBank）旗下公司簽訂代理協議，主要應用在當地餐飲、酒店及零售行業。他表示，現時日本市場每月銷售均持續增長，但由於疫情下無法出國，難與當地合作夥伴溝通，其銷售增長速度並未及本地市場。

擴亞洲業務 港仍為主力市場

自疫情爆發至今，市面上湧現不少智能消毒機械人產品。Victor表示，作為一間本地初創，人手及資源相對較匱乏，無論在產品生產及資金方面，都難以與大型企業競爭。然而，一般大型廠商或品牌，要推出新產品或需時2至3年，甚至更長時間，但初創公司擁有較高的靈活及彈性程度，在生產及研發產品時，可按照合作夥伴要求作出改善。

談到進軍內地市場，Victor認為，目前內地在生產機械人的軟硬件發展較為成熟，市場競爭對手眾多，該公司計劃率先在亞洲地區打好基礎後，才會到內地發展。雖然正在擴張日本、泰國地區業務，但他強調香港仍作為主力發展的市場。

＜＜【創業兵團】初創RicePass推午餐飯盒訂閱制 日均40元展示App可免排隊取餐

JUMPSTARTER 2021優勝隊伍 獲阿里巴巴投資

阿里巴巴香港創業者基金於昨（22日）公布JUMPSTARTER 2021環球創業比賽得獎隊伍，其冠軍由本港初創Rice Robotics及北京靈犀微光科技初創奪得，兩組獲勝隊伍合共可獲最多400萬美元（約3,100萬港元）投資。

其執行董事周駱美琪表示，基金成立至今，一共投資逾7,000萬美金資金，涉及超過30間初創企業。她指，本年收到超過2,000份來自全球100個國家及地區申請，當中以大中華及亞太地區的初創最為活躍。按地區分布，內地初創較多集中於先進科技，例如生物科技行業，香港初創則更多集中於零售及金融科技行業，東南亞地區初創較多集中在零售行業。

記者：李寶如