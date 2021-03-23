  • 20°C
香港時間 : 2021323日 (二) 16:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市拓展】港初創獲新世界及阿里巴巴投資　年內推巡邏嚮導機械人

科技 15:40 2021/03/23

分享：

本地初創Rice Robotics創辦人及行政總裁李國康（Victor）表示，在獲得新的投資金額後，公司計劃未來會加快產品規劃進程，料每年向市場推出兩款機械人產品。

疫情影響全球營商環境，並為初創帶來經營考驗。但疫情亦令愈來愈多投資者願意關注並投資科技初創。本地提供智能機械人產品服務的初創Rice Robotics，最近成功獲得新世界及阿里巴巴集團投資。

＜＜【創業兵團】港初創疫下突圍　藉遙距教學覓商機

＜＜數碼港成立「數碼港專業服務網絡」　協助初創尋找顧問

Rice Robotics創辦人及行政總裁李國康（Victor）透露，去年公司已完成種子輪融資。最近該企成為JUMPSTARTER 2021環球創業比賽總決賽的優勝隊伍之一，成功獲得阿里巴巴香港創業者基金投資。該公司計劃，未來將加快產品規劃進程，在一年內推出兩款機械人產品，並繼續在本地增聘人才，助開拓更大市場。

據了解，該公司目前已推出兩款機械人產品，分別為提供送餐服務的Rice，以及提供消毒服務的Jasmine。而另一款負責巡邏及嚮導的機械人，會在今年第二季正式推出。Victor指，去年該公司成功與軟銀（SoftBank）旗下公司簽訂代理協議，主要應用在當地餐飲、酒店及零售行業。他表示，現時日本市場每月銷售均持續增長，但由於疫情下無法出國，難與當地合作夥伴溝通，其銷售增長速度並未及本地市場。

擴亞洲業務　港仍為主力市場

自疫情爆發至今，市面上湧現不少智能消毒機械人產品。Victor表示，作為一間本地初創，人手及資源相對較匱乏，無論在產品生產及資金方面，都難以與大型企業競爭。然而，一般大型廠商或品牌，要推出新產品或需時2至3年，甚至更長時間，但初創公司擁有較高的靈活及彈性程度，在生產及研發產品時，可按照合作夥伴要求作出改善。

談到進軍內地市場，Victor認為，目前內地在生產機械人的軟硬件發展較為成熟，市場競爭對手眾多，該公司計劃率先在亞洲地區打好基礎後，才會到內地發展。雖然正在擴張日本、泰國地區業務，但他強調香港仍作為主力發展的市場。

＜＜【創業兵團】初創RicePass推午餐飯盒訂閱制　日均40元展示App可免排隊取餐

JUMPSTARTER 2021優勝隊伍　獲阿里巴巴投資　

阿里巴巴香港創業者基金於昨（22日）公布JUMPSTARTER 2021環球創業比賽得獎隊伍，其冠軍由本港初創Rice Robotics及北京靈犀微光科技初創奪得，兩組獲勝隊伍合共可獲最多400萬美元（約3,100萬港元）投資。

其執行董事周駱美琪表示，基金成立至今，一共投資逾7,000萬美金資金，涉及超過30間初創企業。她指，本年收到超過2,000份來自全球100個國家及地區申請，當中以大中華及亞太地區的初創最為活躍。按地區分布，內地初創較多集中於先進科技，例如生物科技行業，香港初創則更多集中於零售及金融科技行業，東南亞地區初創較多集中在零售行業。

記者：李寶如

相關文章

【創科人才招聘】科學園網上職業博覽開鑼　供逾2,400個創科職位（附登記連結）
2021/03/18
【創科人才招聘】科學園網上職業博覽開鑼　供逾2,400個創科職位（附登記連結）
【香港科研】初創「出走」大灣區覓投資者　學者倡推更多「資金過河」
2021/03/13
【香港科研】初創「出走」大灣區覓投資者　學者倡推更多「資金過河」
【醫療科技】本地初創Neurum推AI助手　管理員工身心健康
2021/03/04
【醫療科技】本地初創Neurum推AI助手　管理員工身心健康
【疫市請人】數碼港虛擬互動招聘博覽下周舉行　招聘逾1,300個職位
2021/03/04
【疫市請人】數碼港虛擬互動招聘博覽下周舉行　招聘逾1,300個職位
疫情 創業 硬件 金融 零售 科技行業 東南亞 亞太 Softbank 阿里巴巴

下一篇文章

【社交平台】Telegram學Clubhouse？新增頻道語音聊天功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網絡安全隱患】Android手機最佳防毒App　外媒公布實測結果
【網絡安全隱患】Android手機最佳防毒App　外媒公布實測結果
【Android彈App災難】Android遇彈App死機點解決？簡單一招恢復正常
【Android彈App災難】Android遇彈App死機點解決？簡單一招恢復正常
【WFH】9GAG全面遙距工作　員工熟悉數碼工具助無縫轉換
【WFH】9GAG全面遙距工作　員工熟悉數碼工具助無縫轉換
【蘋果動向】iPhone 12隨機不附上充電器　巴西向蘋果徵罰款
【蘋果動向】iPhone 12隨機不附上充電器　巴西向蘋果徵罰款
【LG動向】傳LG協商失敗　將直接關閉手機業務
【LG動向】傳LG協商失敗　將直接關閉手機業務
【每日焦點】小米確認下周舉辦春季新品發布會　LG手機或步入歷史？
【每日焦點】小米確認下周舉辦春季新品發布會　LG手機或步入歷史？