【網民熱話】上班導致焦慮和抑鬱 應否轉工？ 網民：健康無價！

換工抉擇總是不易，又要考慮財政、福利，更要遇上合適的時機才能找到心儀的工作。疫情期間，想找新工作就更難了。近日有網民於網上討論區發文，詢問大家以自身的條件應不應辭職再換工作。

樓主經歷：

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大多數網民一得知樓主需要看精神科醫生後，都紛紛勸樓主辭職。他們認為健康最重要，金錢也要排第二，指：「快樂喺有錢都換唔到，我相信你屋企人同朋友都唔想見到你一直咁大壓力！」樓主應先找一份舒服的工作，例如普通文員，月薪不重要。樓主要慢慢建立信心，再整理好自己，精神健康好了，才能去找另一份更有挑戰性的工作。

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有人建議，如果樓主怕履歷不好看，可以選擇不寫上現在的工作，並稱自己因為疫情而找不到工作就好。不過樓主亦要思考一下焦慮和抑鬱的原因，若是因為工種，就應該考慮轉行了。

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責任編輯：張瑋婷