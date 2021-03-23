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【大行點睇】澳門3月賭收遜預期 惟大和仍予正面評級

股樓投資 17:02 2021/03/23

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大和發表研究報告指，澳門3月至今的賭收較預期差，料濠賭股將會繼續下挫，但該行仍對行業持正面看法。

【電子煙監管】中國加強電子煙監管 思摩爾開市跌15%中煙升15%  詳情請看[下一頁]

大和指，澳門3月份至今錄得博彩收入58.5億澳門元，每日平均收入為2.78億澳門元，當中3月15日至21日的每日收入達3.07億元澳門元，是自農歷新年以來首次錄得逾3億澳門元賭收，惟較市場所預期的3.4億澳門元差。

該行預計，澳門4月份每日平均賭收達2.5至2.7億澳門元，按年跌67.6%至70%。該行重申對行業的正面評級，並建議投資者留意金沙中國（01928）及海外博彩營運商金界控股（03918）。

【騰訊700】騰訊音樂上季業績 收入增逾一成盈利遜預期 與華納延長戰略合作協議  詳情請看[下一頁]

今日濠賭股普遍下跌，美高梅（02282）跌2.6%，收報13.56元；澳博（00880）跌2.1%，收報10.1元；銀娛（00027）跌1.9%，收報69.45元；永利（01128）跌0.9%，收報15.62元；新濠國際（00200）跌0.8%，收報16.52元；金沙跌0.8%，收報38.8元。

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撰文 : 趙家盈

永利澳門（01128） 澳博控股（00880） 美高梅中國（02282） 銀河娛樂（00027） 金沙中國有限公司（01928） 港股 大行報告 遜於預期 博彩 行業

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