【大行點睇】受惠「宅經濟」帶動 康師傅去年多賺22% 惟遭大和降評級 目標價下調12%

疫情下「宅經濟」帶動即食麵需求大增，內地即食麵龍頭康師傅（00322）昨日（22日）公布的業績如預期理想，去年營業額為676.2億元（人民幣，下同），按年升9.1%， 盈利40.6億元，按年升22%。集團 派末期息及特別息每股普通股各5.54美仙。 惟康師傅績後遭大行降評級，股價明顯受壓， 一度跌逾7%，見14元近兩個月低位，成交額3.3億港元。

大和發表研究報告，將康師傅評級由「買入」下調至「持有」，目標價由18.2元下調至16元。該行指，公司去年列帳利潤較該行預測低6%，但符市場預期；收入同比升9%，純利升22%，意味下半年純利同比升37%。

報告提到，康師傅管理層指，目標今年飲品業務收入有雙位數增長，方便麵相較持平，及整體收入同比升幅。考慮其具強勁自由現金流，預計未來派息比率或超越100%（去年為104%）以提升股本回報率。

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該行表示，倘若撇除單次收益，去年公司純利升59%，下調其今明兩年盈利預測6%至11%，以反映銷售開支和商品成本預測上調，輕微抵銷新產品帶來更高的收入預測。

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記者﹕郭秀慧