【北水基金】內地企業年金逾兩萬億 憧憬更多港股通養老金基金獲放行

▲ 首批5隻港股通養老金產品巳完成募集，市傳2月起已入市低吸港股。

內地媒體指，長假前北水逐漸回流港股，開始恢復淨流入，近日南下淨買入逾4.4億港元。而抱團基金也回歸基本步，不再盲目瘋搶高估值的核心資產。投資經理看好港股的投資價值，把春節後的急回市況形容為「倒春寒」，深信短期大跌不改長期看好。

此外，內地企業年金去年底的總規模已突破逾兩萬多億元（人民幣，下同），整體收益率逾一成，創下13年以來新高。今年1月底內地破天荒批出5隻港股通養老金基金，被投資者視為北水大水喉，憧憬為南下細水長流的彈藥，內地媒體於3月初指，首批5產品最近已完成募集，以及開始投資運作，個別更趁港股大跌市而趁低執平貨，業界亦關注會否陸續有其他類似產品稍後出台。

5港股通養老金基金完成募集，等執港股平貨【下一頁】

內媒指，去年底企業年金累積規模達2.25萬億元，整體收益率10.31%，乃自2008年的13年以來最好，當中涉足股票的權益類組合，其收益率升11%，固定組合則升5%。

而春節後，富國、泰康、南方、工銀瑞信及嘉實的港股通養老金基金已成立，上月起入市投資，市料首批過關的新產品，可為港股帶來長期的活水。

多隻北水新基金等待撈底【下一頁】

目前內地市面共有190隻公募年金股票型養老金，專家預計，內地年金基金透過旗下養老金產品首次正式涉足港股，藉低估值更能分享紅利，有助老百姓的養命錢提供穩定回報。

不過，內媒並未披露上述首批5隻基金的吸資規模，早前有分析引述中銀國際的專家料，養老金是長流的活水，長遠或吸引約6000億元人民幣南下買港股。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪