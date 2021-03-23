【美國經濟】傳拜登擬推3萬億財政方案　加強基建及應對氣候變化

在不獲共和黨人支持下簽署1.9萬億美元紓困方針後，本周有消息指，拜登（Joe Biden）政府正考慮推動一項規模約3萬億美元的財政方案，主要是為了透過加強基礎建設等措施，刺激經濟發展、減少碳排放、縮小經濟不平等。

美國有線新聞引述知情人士指，這項計劃將會分為兩部分，一部分聚焦於基礎設施建設，另外一部分則致力於解決其他本地優先事項，例如全民免費幼兒學前教育（UPK）﹑孩童醫療保障及免除大學學費等。

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據《泰晤士報》稱，拜登政府已考慮在未來10年內減少聯邦政府支出不少於7,000億美元，並將入息稅的最高邊際稅率從37％提高至39.6％，以支持該計劃的推行。

但顯然該計劃很難得到共和黨人的支持，參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）本周一表示，自己知曉未來數月內可能會提出一項所謂的基建計劃，他形容該計劃是「特洛伊木馬」，內藏的是稅收的大幅提升和讓人「丟飯碗的左翼政策」。

白宮發言人Jen Psaki本周一（22日）曾表示，拜登本周並不會公布該計劃，「他專注於就業和為美國人民謀求福祉」，又指拜登正在考慮不同方案的範圍和規模，並將在未來數日與其顧問進行討論，有關猜測還為時過早。

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