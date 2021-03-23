【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？

在學歷貶值的時代，大學生越来越不值錢，為了提高個人競爭力，很多人報讀碩士課程。最近有網民在討論區發帖指，自己碩士畢業但月薪只有兩萬八（約7,645港幣)，問網民如果沒有工作經歷，也沒有特殊專長的話，剛出社會起薪是多少？

【職場熱話】每月輕鬆賺14K 可惜無前途 打算投身藝術行業 網民：人生苦短，應該要試！ 【下一頁】

事主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

此貼文一出引發網友熱論，不少網民認為碩士畢業至少要3開頭，領這樣薪水有點低，有網民分享道：「碩士畢業領2萬8很少，大學畢業櫃員起薪點都3萬2。」有網民說，如果是私立碩士畢業還不如不唸。有網民各問道：「去年應屆大學畢業，工作三個月至少27k，碩士畢業至少要3開頭吧？不然為甚麼唸碩士？」有網民安慰樓主好好找工作，找到適合自己的比趕快上班重要有網民說：「別急，薪水會隨著你換工作越來越高的。」

然而，有網民覺得台灣因為產業結構的問題，所以目前工資是偏低的。有網民說：「如果想加薪，就要一直瘋狂加班了。」有網民建議多學點專業技能，提升自己價值。有網民說：「你的學歷應該不用擔心，我相信你英文水平在水準之上，你還是很有競爭力的。」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔