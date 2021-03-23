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【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？

理財智慧 17:38 2021/03/23

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在學歷貶值的時代，大學生越来越不值錢，為了提高個人競爭力，很多人報讀碩士課程。最近有網民在討論區發帖指，自己碩士畢業但月薪只有兩萬八（約7,645港幣)，問網民如果沒有工作經歷，也沒有特殊專長的話，剛出社會起薪是多少？

【職場熱話】每月輕鬆賺14K　可惜無前途　打算投身藝術行業　網民：人生苦短，應該要試！ 【下一頁

事主經歷：

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此貼文一出引發網友熱論，不少網民認為碩士畢業至少要3開頭，領這樣薪水有點低，有網民分享道：「碩士畢業領2萬8很少，大學畢業櫃員起薪點都3萬2。」有網民說，如果是私立碩士畢業還不如不唸。有網民各問道：「去年應屆大學畢業，工作三個月至少27k，碩士畢業至少要3開頭吧？不然為甚麼唸碩士？」有網民安慰樓主好好找工作，找到適合自己的比趕快上班重要有網民說：「別急，薪水會隨著你換工作越來越高的。」

然而，有網民覺得台灣因為產業結構的問題，所以目前工資是偏低的。有網民說：「如果想加薪，就要一直瘋狂加班了。」有網民建議多學點專業技能，提升自己價值。有網民說：「你的學歷應該不用擔心，我相信你英文水平在水準之上，你還是很有競爭力的。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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