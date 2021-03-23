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【騰訊700】騰訊音樂上季業績 收入增逾一成盈利遜預期 與華納延長戰略合作協議

股樓投資 15:50 2021/03/23

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騰訊(00700)旗下在美國上市的騰訊音樂(美：TME)公布去年全年業績。集團上季收入為83.4億元人民幣，按年升14％，優於市場預期的83.3億元人民幣，盈利升15％至12億元人民幣。每份ADR盈利為0.12美元，較市場預期少0.01美元。至於去年全年，騰訊音樂總收入按年增長14.6％至291.5億元人民幣，盈利按年增長4.3％至41.6億元人民幣。截至3時15分，騰訊跌0.5%報630元。

【港股追蹤】京東8億美元增持 內地速遞平台達達股權 成為控股股東   詳情請看【下一頁

另外，騰訊音樂另與華納音樂(美：WMG)續簽長期戰略合作授權協議，共同成立音樂廠牌。騰訊音樂旗下的多個平，包括QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民K歌等，發行華納音樂的全球曲庫內容，亦會透過車載系統等特定智能終端設備，為內地用戶提供華納音樂的曲庫內容。騰訊及騰訊音樂目前都是華納音樂的投資者。

上月市場曾傳出，騰訊音樂已委聘摩根士丹利、摩根大通等投資銀行，處理香港第二上市事宜，預期公司最快在今年內完成本港上市，集資額或達50億美元。

【電子煙監管】中國加強電子煙監管 思摩爾開市跌15%中煙升15%   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

騰訊音樂（美：TME） 騰訊控股（00700） 港股

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