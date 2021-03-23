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【疫市招聘】一連兩日網上舉行 大灣區青年招聘博覽吸逾34間機構參與

理財智慧 15:24 2021/03/23

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港府早前推出大灣區青年就業計劃，鼓勵和支持青年到粵港澳大灣區內地城市工作和發展事業；相關招聘博覽由今日(23日)起一連兩日舉行，臨場會有34間機構提供逾800個不同行業的職位。

已招逾1300人 金融服務業創職位計劃今再接受申請：【下一頁

【職場熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享：【下一頁

是次招聘博覽採用網上方式進行，招聘對象為持有2019至2021年期間獲頒學士或以上學位的香港居民，並於計劃下受聘者可獲得不低於18,000元月薪的人士。另外，當中34間參加機構分別來自金融、商用服務、教育、物流和資訊科技業等不同行業，並提供逾800個職位空缺，包括設計師、會計主任、行政助理、人力資源助理、業務分析師、機構工程師、軟件工程師及網站開發員。

除了網上招聘會外，同時亦有約20間機構於該兩日上午11時至下午5時30分在旺角麥花臣場館設置櫃位，並即場進行招聘。

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責任編輯：潘曉豐

香港 大灣區 招聘會

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