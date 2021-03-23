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已招逾1300人 金融服務業創職位計劃今再接受申請

理財智慧 15:17 2021/03/23

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金融發展局宣布，「金融服務業創職位計劃(FIRST)」自去年11月20日暫停接受申請後，由今日起再度接受新申請。

金發局表示，目前為止共有 748 個僱主獲批申請，當中已完成招聘的新職位約佔計劃 1,500 個資助職位名額中的 90%，正在積極招聘的新職位約佔 5%。計劃餘下的資助名額將以先到先得的形式處理，而相關的資助細則維持不變。

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FIRST允許僱主申請補貼，以在金融服務業中聘請新職位。每個合資格新職位每月可獲得最多10,000港元的補貼，為期12個月。

金發局主席李律仁資深大律師表示：「我們見到環球疫情現朝向正面的方向 發展，但距離經濟全面復甦，尚有一段路要走。因此，我們相信社會對新 增職位補貼的需求仍然存在，並期望有招聘需要的公司可把握今次 FIRST 再度接受申請的機會。」

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FIRST是在港府60億港元防疫抗疫基金之下，首個專為協助金融服務業創造就業機會而設的計劃。計劃由財經事務及庫務局委託、金融發展局負責執行，目標是為金融服務業創造1,500份全職工作。

 

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責任編輯：陳楚琨
 

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