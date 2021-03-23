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【創造就業】金融服務業創職位計劃接受新申請　新職位每月可獲最多１萬元補貼

商業 14:49 2021/03/23

分享：

「金融服務業創職位計劃」（FIRST）自2020年11月20日暫停接受申請後，由今天起再度接受申請。

「金融服務業創職位計劃」（FIRST）今日起再度接受申請，每個合資格新職位每月可獲得最多1萬元的補貼，為期12個月。 

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金融發展局今日宣布，「金融服務業創職位計劃」（FIRST）自2020年11月20日暫停接受申請後，由今天起再度接受申請。該計劃旨在為金融服務業創造1,500份全職工作。當局透露，目前已有748個僱主獲批申請，當中已完成招聘的新職位約佔計劃1,500個資助職位名額中的90%，正在積極招聘的新職位約佔5%。計劃餘下的資助名額將以先到先得的形式處理，而相關的資助細則維持不變。

FIRST允許僱主申請補貼，以在金融服務業中聘請新職位。每個合資格新職位每月可獲得最多1萬元的補貼，為期12個月。

申請條件：
1.合資格僱主必須為受指定法定機構監管的企業，包括受香港金融管理局監管的銀行、受證券及期貨事務監察委員會規管的證券公司、受保險業監管局規管的保險公司或保險中介公司、獲強制性公積金計劃管理局批核的受託人，或已向香港會計師公會註冊的註冊會計師事務所和執業法團。

2. 與FIRST正式推出前相比，新職位受聘者必須為合資格僱主在香港的僱員人數帶來淨增長。

3. 新職位受聘者在受僱時必須為香港永久性居民，即持有香港永久性居民身份證。

4. 新職位受聘者必須為全職工作崗位，並預期將至少獲聘用12個月。

關於計劃詳情及申請事宜，可瀏覽https://first.fsdc.org.hk/tc

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責任編輯：葉泳珊

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