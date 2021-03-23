美分析預計疫苗年產量夠全球70%人用 如何分配是難題

多國均加快開展新冠疫苗接種計劃，務求控制新冠肺炎疫情及達至群體免疫。有分析指，預料最快能今年生產足夠的新冠疫苗以應付全球70%人口接種。分析亦強調，若新冠疫苗能平均分配至各個國家，相信較預期更快平息新冠肺炎疫情。

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美國杜克大學全球健康創新中心報告指，因突如其來的新冠肺炎疫情，藥廠由以往每年生產約50億劑疫苗，以應付季節性流感，麻疹和腮腺炎等病毒，直至藥廠預料今年能生產120億劑新冠疫苗， 對新冠疫苗有增無減的需求已改變了疫苗生產行業。

負責該分析的研究人員指，如果藥廠能達到其生產120億劑疫苗的目標，並在全球國家及人口公平分配，相信能加快緩和新冠肺炎疫情。然而，目前大部分新冠疫苗已獲富裕國家購買，在各國限制疫苗出口、生產疫苗原材料短缺情況、變種新冠病毒出現，都增加了對疫苗的需求，導致藥廠經常延遲交付疫苗的情況，預料今年生產的疫苗實際數量或會低於預期。

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數據分析Airfinity公司指，估計今年首4個月會生產近10億劑新冠疫苗，但預計至今年底，藥廠可生產94億劑疫苗，但仍較藥廠所定下的生產目標為低。

責任編輯：郭麗明