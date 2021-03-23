【大行報告】光大新證：騰訊全年純利料增長43％ 第四季業績仍由手遊帶動　股價未來半年挑戰700元

騰訊（00700）將於周三（24日）公布2020年業績，光大新鴻基證券策略師伍禮賢發表報告，預期騰訊全年純利1,330億元（人民幣，下同），按年增長43%，去年第四季度業績增長仍由手遊業務帶動，股價未來6個月有機會繼續挑戰700港元。

報告指出，根據騰訊去年前三季度的業績表現，基本上鎖定去年全年業績按年大增。集團在三大主要業務板塊表現出不同增長勢頭，其中佔比最大的增值服務，受惠手遊業務連續三季創下收入新高，更出現加速增長。預期騰訊去年第四季度業績增長仍由手遊業務帶動。



增值服務方面，預期手遊業務收入在第四季按年增長接近45%，按季則回落近3%，PC端遊戲業務料按年持平，按季下跌近11%，反映近季用戶由PC端轉向手遊的趨勢延續。網絡遊戲合共收入392億元，按年增長30%； 總體增值服務收入676億元，按年增長29% ，按季回落近3%。

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金融科技及企業服務在去年前三季收入增幅介乎二至三成，料第四季按年增長幅度與第三季相若，收入約為374億元 ，反映在商業支付及雲服務方面的持續貢獻。



至於網絡廣告收入，報告指出，在去年第三季增長扭轉下跌勢頭後，料第四季按年增長進一步增加至17%，進一步反映內地廣告活動在疫情後大致恢復正常。



伍禮賢指出，騰訊去年第四季總體收入約為1,300億元，按年增長23%。全年總收入4,783億元，按年增長27%；全年純利1,330億元，按年增長43% 。預期騰訊未來6個月有機會繼續挑戰700港元水平。

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記者：李兆明