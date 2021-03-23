▲ 【大行報告】大摩：長實今年股息至少增13% 投資者對基建收購存三大疑問

長實 （01113） 早前披露擬向李嘉誠基金會收購基建資產，並保證會將相關項目所得的現金分派，全數回饋股東。券商摩根士丹利認為，長實預期今年股息至少增加13%，投資者關注收購會否被否決，或發新股對股份恐造成9%的攤簿效應。

「長實回購股份價51元，或成為長實股價短線的頂部。」不過，因應資產淨值上升，大摩調升長實目標價8.7%至50元，評級「與市場同步」。

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大摩表示，自長實公布併購消息後，已協助超過50名股東及投資者，與長實管理層進行對話，投資者長實的併購存在三大疑問。（一）收購基建項目的預期回報率5.6厘，但投資者對長實是否需要發行3.33億股新股進行收購存在爭論，部分投資者指，偏好收購以現金或債務方式進行，因長實目前負債比率只有5.2%。

部分投資者稱，他們偏好長實將回購及收購分開，兩者不應存在關聯，因長實現價仍較每股資產淨值（NAV）折讓約五成。「長實股價已接近51元，令股東願意將股份售予公司的意願下降。」

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（二）長實早前恢復在港買地，而房地產業務的市盈率不及固定收入業務，但擁有多元化業務的綜合企業，股價往往較NAV折讓幅度更大，而且關聯交易亦不利好股價。

（三）長實管理層保證，若交易順利完成，今年派息總額增加9.1億元，意味每股派息至少2.03元，現價股息率約4.1厘。大摩稱，長實估值看似合理，但並不便宜。

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大摩指，撇除英國酒館的撥備，固定收入業務收益去年跌36%。雖然今年英國酒館有望重開，但大摩預計今年上半年有關業務仍錄得虧損，全年息稅前盈利（EBIT）虧損則收窄至9.54億元。飛機租賃業務去年下半年已扭虧，EBIT為7億元，但不預期今年盈利會有大幅增長。投資物業方面，本港高檔商場出租率去年只有55%，寫字樓約80%，酒店日租更只有20%至25%，但管理層不預期今年會有大幅改善。大摩因此調低長實2021及2022年每股盈利預測6%及8%。

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編輯：陳韻妍