傳微軟正談判以超過100億美元　收購Discord

《彭博》引述知情人士報道，Microsoft（微軟）正談判以超過100億美元收購免費網路即時通話軟體與數位發行平台—DiscodInc。

《VentureBeat》早前報道，Discord正在探索出售的可能性，目前正在與一間公司進行最後談判。《路透社》則指，微軟及Discord均未有就該消息作出回應。Discord為免費網路即時通話軟體與數位發行平台，用戶可此平台上進行小組活動，如討論甚至虛擬派對，公司截至去年12月價值約為70億美元。

新冠肺炎疫情增加中眾在家中消閑娛樂的機會，令遊戲公司的前景變得更加光明。有指，微軟亦一直在尋求擁有大眾化的社交媒體平台。該公司最後一次與大型社交媒體交易，便是在2016年以262億美元收購LinkedIn，而去年9月競購短影片社交平台—TikTok在美國的資產卻以失敗告終。

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責任編輯：黎淑雯