【大行點睇】去年收入升近一倍 兩大行調升雅生活服務目標價 均重申買入評級

雅生活服務（03319）昨日（22日）公布去年全年業績，收入按年增95.5%至100億元（人民幣，下同）， 股東應佔利潤按年增42.5%至17.5億元，每股盈利按年增43.5%至1.32元，全年股息派0.52元。集團業績勝預期，管理層於業績會上亦公布未來3年發展計劃，市場憧憬追落後，刺激股價今日（22日）一度升7.6%至33.8元，市值443億港元。

大行予雅生活服務投資評級及目標價﹕

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兩大行於雅生活績後亦發表報告，唱好集團前景。野村發表研究報告指，雅生活去年下半年純利符合該行預期，其3年收入目標，即年複合增長率為40%，則高於預期，主要受惠城市服務增長，以及第三方合約支持。該行調升集團今明兩年盈利預測2至6%，並重申對其「買入」評級，目標價由48.7元升至50元，當中需留意現金水平。

至於大和研究報告表示，雅生活去核心利潤按年升43.5%，高於市場預期4%。 該行指，集團目標是通過發展工業平台及孵化創新平台來創造千億元級的業務規模，冀2021至2023年度收益年複合增長率逾40%，因此重申對其「買入」評級，目標價由53.8元上調至54.5元。

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記者﹕郭秀慧