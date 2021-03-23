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【職場熱話】老細話買張按摩椅畀下屬 結果.....出人意表地「驚喜」 網民：今後公司是誰話事很明顯

理財智慧 15:42 2021/03/23

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每日工作忙碌、壓力大到爆，如果返工有得享受相信是不少打工仔的心聲，最近有網民在討論區發文，指老闆在新年期間答應下屬，將買兩張按摩椅回來讓他們享受。當他們興奮、雀躍迎接按摩椅的時候，他們卻收到的是......

【職場熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享    【下一頁

按圖了解，老闆答應買按摩椅的過程：

    點擊圖片放大
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此帖文一出，不少網民覺得老闆肯買東西給下屬已經很好了，因為有些老闆很孤寒，完全沒有任何表示。有網民建議道：「粗粗地用住先啦！你猜每個老闆都會出錢買東西給員工嗎？」有網民分享其個人經驗：「入職五年都沒有收過老闆的小小欣惠，除左每月人工之外，所以其實有想到給員工少少『福利』已經很好了。」更有網民安慰樓主說道：「說不定你老闆想像到你們之後可能因為按摩椅投訴其他同事，與其之後有更多問題出現，倒不如直接送按摩槍給你們就算了。」

然而，有網民認為是次事件明顯是人事鬥爭失敗。有網民說：「得罪女人已經很麻煩，更何況是老闆的老婆??? 樓主想無運行嗎？」、「今後，公司是誰話事很明顯。」

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責任編輯：陳頌潔

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