【新冠肺炎】口罩要戴到幾時？ 英專家指恐怕最少要幾年

新冠肺炎疫情肆虐全球逾一年，口罩成為了每個人的必需品，現時世界各地正推行接種疫苗，望可疫症可早日結束，不用要戴口罩外出。不過英國有流行病學專家估計，戴口罩和保持社交距離的衛生措施，有機會持續至少數年時間。

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英國公共衛生部免疫部門主管蘭茜（Mary Ramsay）指，她表示，現時已經有很多人習慣戴口罩和保持社交距離等防疫措施，「公眾已接受較低級別的限制，從而使疫情較輕微的地區，經濟能恢復正常運作」。她認為未來數年，至少要等到世界其他地區的市民都好好地接種疫苗，數字逐漸回落才有機智回復正常生活。

她同時提醒「（抗疫意識）放鬆得太快是十分危險的。」，虛弱的人會更易受到感染，一日未取消這些限制，一日都要謹慎地看待。

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蘭茜表示要等到其他國家推出成功有效的疫苗，才可逐步恢復正常生活。她又稱，如要舉行大型公開賽事，需要小心監察以及制定清晰指引，以確保觀眾及工作人員安全。

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責任編輯：陳楚琨

