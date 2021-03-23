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真正「風雨同路」 澳洲情侶排除萬難水災下共諧連理

環球社會熱點 14:17 2021/03/23

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澳洲東岸遭遇50年一遇暴雨，引發河道氾濫導致嚴重水災。若一生人一次的婚禮碰上水災，應該如何選擇是好？澳洲一對情侶則選擇堅持完婚，期間遇到重重困難，甚至要出動直升機趕赴婚禮現場。婚禮歌手、化妝師都因水災無法到場，最終婚禮只比原定計劃時間遲了15分鐘開始，真正體現婚姻中風雨同路精神。

新娘福瑟琳哈姆（Kate Fotheringham）周六（20日）睡醒，就發現自己被洪水困在了溫厄姆鎮附近父母家中，其後更加發現，洪水淹沒了她前往婚禮現場的唯一橋樑。即使新娘接受了婚禮期間下雨的事實，但仍然感到崩潰，甚至一度哭了出來。

澳洲50年一遇暴雨釀水災 近2萬人要疏散（多圖） 【下一頁】

很快這對準夫婦收拾心情，開始一系列補救行動，以求將新娘和她的家人從洪水中解救出來，按時到達婚禮現場。最初兩人考慮利用船隻，但其後被未婚夫貝爾（Wayne Bell）以安全理由否決。最終，兩人決定採用緊急空運的方式。

兩人不斷打電話尋找願意出動的直升機公司，新娘亦在社交媒體上發文尋求幫助。最終在當地一家電視台願意提供協助，要求新娘必須在50分鐘內作好一切準備，登上直升機前往婚禮現場附近地方。

剝削國際留學生員工 澳洲悉尼台式飲品店被罰35萬港元 【下一頁】

雖然新娘成功脫困，大部分的親朋好友亦因婚禮而提早一晚到達小鎮，但因水災無法到達現場的還有婚禮化妝師、婚禮歌手，以及餐飲服務商。但幸運的是，新人們在鎮上找到了另一家餐飲服務商和髮型設計師。而他們在該鎮的原因亦一樣，被水災困在當地無法前往另一個婚禮。

最終新娘和一眾賓客決定自行化妝，比原定計劃遲了15分鐘到達婚禮現場。新娘其後亦在社交平台Twitter上表示，因為水災緣故，婚禮客人無處可去，所以招待會規模「龐大」（massive），一直維持到了周日（21日）。

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責任編輯：李俊儀

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