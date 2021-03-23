  • 19°C
香港時間 : 2021323日 (二) 14:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BNO移民】英國政府擬設4個貿易投資中心　為企業提供支援鼓勵出口

商業 13:52 2021/03/23

分享：

英國政府正計劃成立4個貿易及投資中心，將會為英國企業提供諮詢及協助。（法新社圖片）

英國政府正計劃成立4個貿易及投資中心，希望可刺激英國疫情經濟全面復甦。該4個中心將會為英國企業提供諮詢及協助，讓企業可打入主要的貿易市場。

【好想去旅行】東京圈解除緊急事態　國內機票預訂急增2倍

綜合外電報道，英國政府期望帶動出口，將會在愛丁堡 、卡迪夫、貝爾法斯特及達靈頓設置區域性貿易及投資中心，同時令企業可更容易獲得政府的貿易政策支援，例如與美國、澳洲等地的自由貿易協定。換言之，英國企業可直接融合至政府的貿易政策，更容易掌握其他市場的機遇。該些貿易投資中心將會充當區域與政府資源之間的橋樑，令內內外外的投資亦可流入至英國的不同城市。

貿易及投資的專才將會進駐該4個貿易中心，並為企業提供協助，包括開拓出口業務至其他新興市場、接觸印度、美國及日本等傳統市場，及申請自由貿易保障計劃等。

外電報道指，有專家認為英國政府的出發點是好，不過執行錯誤。學者認為政府最重要的首先是創造商機及生意，第二是鼓勵出口，最後才是提供出口建議 。Justin Urquhart-Stewart 指達靈頓並非主要依賴出口，出口投資的建議並不適用。

【香港出口】廠商轉移訂單避政變　間接帶動香港出口單量升15%

【支援中小企】百分百擔保特惠貸款優化措施　3月29日起生效

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【AR遊戲】任天堂夥Pokémon GO開發商合作　開發AR遊戲
今日
【AR遊戲】任天堂夥Pokémon GO開發商合作　開發AR遊戲
【好想去旅行】東京圈解除緊急事態　國內機票預訂急增2倍
今日
【好想去旅行】東京圈解除緊急事態　國內機票預訂急增2倍
【香港出口】出口指數39.0較上季增2.8點　珠寶及玩具行業反彈最強勁
2021/03/22
【香港出口】出口指數39.0較上季增2.8點　珠寶及玩具行業反彈最強勁
【支援中小企】百分百擔保特惠貸款優化措施　3月29日起生效
2021/03/22
【支援中小企】百分百擔保特惠貸款優化措施　3月29日起生效
進出口 移民 疫情 新興市場 經濟 貿易 自由貿易協定 印度 澳洲 愛丁堡

下一篇文章

【AR遊戲】任天堂夥Pokémon GO開發商合作　開發AR遊戲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【搵工注意】 「大灣區青年就業計劃招聘博覽」明日舉行　超過800個空缺、月薪不低於1.8萬
【搵工注意】 「大灣區青年就業計劃招聘博覽」明日舉行　超過800個空缺、月薪不低於1.8萬
【健身業】健身室屢次被勒令停業　首推健康認證計劃　評估場地換氣量、社交距離
【健身業】健身室屢次被勒令停業　首推健康認證計劃　評估場地換氣量、社交距離
【Starbucks優惠】Starbucks指定星期二有優惠　中杯裝手調飲品20元（多圖）
【Starbucks優惠】Starbucks指定星期二有優惠　中杯裝手調飲品20元（多圖）
【創業兵團】和牛波士以澳洲和牛挑戰凍肉批發市場　多變營商策略助穩腳步
【創業兵團】和牛波士以澳洲和牛挑戰凍肉批發市場　多變營商策略助穩腳步
【海洋公園】海洋公園推出港人限定優惠　平日入場門票4折　只需198元
【海洋公園】海洋公園推出港人限定優惠　平日入場門票4折　只需198元
灣仔海濱「渡輪碼頭畔主題區」進一步開放　設大量打卡位（多圖）
灣仔海濱「渡輪碼頭畔主題區」進一步開放　設大量打卡位（多圖）