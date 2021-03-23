【BNO移民】英國政府擬設4個貿易投資中心　為企業提供支援鼓勵出口

▲ 英國政府正計劃成立4個貿易及投資中心，將會為英國企業提供諮詢及協助。（法新社圖片）

英國政府正計劃成立4個貿易及投資中心，希望可刺激英國疫情經濟全面復甦。該4個中心將會為英國企業提供諮詢及協助，讓企業可打入主要的貿易市場。

【好想去旅行】東京圈解除緊急事態 國內機票預訂急增2倍

綜合外電報道，英國政府期望帶動出口，將會在愛丁堡 、卡迪夫、貝爾法斯特及達靈頓設置區域性貿易及投資中心，同時令企業可更容易獲得政府的貿易政策支援，例如與美國、澳洲等地的自由貿易協定。換言之，英國企業可直接融合至政府的貿易政策，更容易掌握其他市場的機遇。該些貿易投資中心將會充當區域與政府資源之間的橋樑，令內內外外的投資亦可流入至英國的不同城市。

貿易及投資的專才將會進駐該4個貿易中心，並為企業提供協助，包括開拓出口業務至其他新興市場、接觸印度、美國及日本等傳統市場，及申請自由貿易保障計劃等。

外電報道指，有專家認為英國政府的出發點是好，不過執行錯誤。學者認為政府最重要的首先是創造商機及生意，第二是鼓勵出口，最後才是提供出口建議 。Justin Urquhart-Stewart 指達靈頓並非主要依賴出口，出口投資的建議並不適用。

【香港出口】廠商轉移訂單避政變 間接帶動香港出口單量升15%

【支援中小企】百分百擔保特惠貸款優化措施 3月29日起生效

責任編輯：葉泳珊